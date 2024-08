L’ASSE a enfin effectué son retour en Ligue 1. Certes, défaits au Stade Louis II (1-0), les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont pas à rougir après avoir tenu tête au dauphin du championnat 2023-2024. Une opinion que certains spécialistes partagent.

De la frustration pour le retour en Ligue 1

« Il y a de la frustration parce qu’on a ce léger sentiment qui nous laisse penser qu’on aurait pu espérer quelque chose. Il y a un sentiment de fierté aussi, car on a vu une équipe qui évoluait avec courage. », avoue Olivier Dall’Oglio en conférence de presse. Les Verts ont montré un bon visage. Fort d’un pressing intense, il en aura fallu peu pour obtenir l’égalisation, malgré un but annulé (Sissoko, 72′).

Mais les Verts restent positif concernant le futur de la saison. Titularisé et nommé capitaine, Yunis Abdelhamid garde la tête froide : « On n’est pas satisfait parce qu’on est venu pour gagner. (…) On va tout mettre de notre côté pour être à 100 %, 200 %. Pour gagner tout simplement. Il faut récupérer et travailler la semaine prochaine pour gagner à domicile. »

« Ce n’est pas une équipe qui va jouer tête baissée. »

Dans le traditionnel After Foot, Daniel Riolo est revenu en compagnie de Thibaut Giangrande sur la prestation de l’ASSE face à Monaco.

Le premier voit du positif en l’ASSE : « C’est une équipe qui va jouer le maintien qui n’est pas venue chez un gros pour mettre le bus. C’est une tendance qu’on ne voit plus en Ligue 1, il suffit de voir ce qu’a fait Le Havre hier soir, notamment contre le PSG (…). De toute façon, Dall’Oglio n’est pas vraiment un entraîneur bétonneur, loin de là même, c’est plutôt le contraire. »

Avant de rajouter : « Je ne sais pas ce que ça va faire cette année à Saint-Etienne. Je ne sais pas comment ils seront à domicile. Mais sur ce qu’ils ont montré ce soir, ce n’est pas une équipe qui va jouer tête baissée. Qui vendra chèrement sa peau. Avec, je répète, des joueurs qui m’ont montré beaucoup de bonne volonté et un très bon état d’esprit. »

Pourtant, le journaliste français n’a pas cessé d’être élogieux auprès de l’AS Monaco : « Monaco est ambitieux cette année. (…) Ils ont envie d’arriver en disant :« On va être bon dès le début et on va être bon jusqu’à la fin. » Tu regardes les joueurs, c’est une équipe qui est complète. »