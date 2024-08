Les Verts se déplacent en Bretagne pour la troisième journée du championnat. Battue à deux reprises, l’ASSE serait bien inspirée de prendre des points à Brest. Justement, les Finistériens sont privés de plusieurs joueurs, dont leur pièce maîtresse, Pierre Lees-Melou.

Troisièmes du dernier exercice de Ligue 1, les Brestois vivent un début de saison 2024-2025 très difficile. Étrillés à domicile par l’OM en ouverture du championnat (1-5), les joueurs d’Éric Roy se sont inclinés logiquement à Lens le week-end dernier (2-0). Une entame catastrophique pour un club qui s’attend à vivre une saison très compliquée. En effet, la qualification en Ligue des champions peut s’apparenter à un cadeau empoisonné pour un club comme Brest. L’équipe bretonne n’est en aucun cas dimensionnée à jouer ce type de compétition. Encore moins jouer tous les trois jours.

Deux forfaits, un départ et des recrues trop tardives

De plus, le tirage au sort n’a pas été clément. Le Real Madrid (domicile), le FC Barcelone (extérieur), Leverkusen (domicile), le Shakhtar Donetsk (extérieur), le PSV Eindhoven (domicile), Salzbourg (extérieur), Sturm Graz (domicile) et le Sparta Prague (extérieur) se dresseront sur la route des Brestois. Avant de penser à la plus belle des compétitions, les joueurs d’Éric Roy reçoivent donc l’ASSE. Pour la réception des Verts, le Stade Brestois devra se priver de plusieurs éléments. Hianga’a Mbock, touché aux adducteurs après le match contre Marseille, et de Jérémy Le Douaron, en instance de départ à Palerme (Italie).

Plus handicapant pour les Bretons, Pierre Lees-Melou est encore sur la touche. Toujours en phase de reprise après son opération au péroné en mai, le maître à jouer brestois doit revoir son chirurgien. Un point autour de ses douleurs, qui persistent, doit déterminer la suite de sa convalescence. En défense, Abdoulaye Ndiaye, impliqué dans les incidents en marge du match Troyes-Valenciennes en fin de saison dernière, va purger son troisième et dernier match de suspension. Enfin, Brest ne pourra pas compter sur sa dernière recrue arrivée en prêt. En effet, Ibrahim Salah (Rennes) n’a pas été enregistré à temps pour participer à la rencontre. De son côté,Soumaïla Coulibaly, arrivé de Dortmund, est bien là.

Le groupe de Brest pour affronter l’ASSE