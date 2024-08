Le début de saison est compliqué pour l’ASSE. Les Verts se sont inclinés, le week-end dernier face au Havre, pour la 2ème fois en autant de rencontres. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont même toujours pas inscrit le moindre but. Les brestois sont également à 2 défaites cette saison et sont 18èmes du championnat. Retour sur la dernière confrontation à Francis Le Blé entre les 2 équipes.

Brest en confiance avant de recevoir l’ASSE

Après avoir enfin trouvé le chemin du succès face à Clermont puis à Troyes, l’ASSE est redescendue sur terre face au PSG. Les Verts se rendent à Brest pour relancer la machine lors de la 16ème journée. Les brestois sont en pleine confiance et visent une 5ème victoire consécutive. Du jamais vu pour les bretons en Ligue 1. Les hommes de Michel Der Zakarian peuvent rentrer dans l’histoire des Ty-Zefs. En face, les joueur d’un Claude Puel dans la tourmente doivent sortir de la zone rouge.

Pour cette rencontre, l’ASSE est privée d’Etienne Green, Zaydou Youssouf et Kolo, tous 3 suspendus. Stefan Bajic sera donc chargé de garder le but stéphanois en ce mercredi 1er décembre. Côté brestois les 2 anciens stéphanois, Ronaël Pierre Gabriel et Franck Honorat, sont titulaires. Le futur gardien de l’ASSE, Gautier Larsonneur, est lui sur le banc.

Un penalty contestable

Mahdi Camara est le capitaine stéphanois face à ses futurs coéquipiers. L’ASSE et le Stade Brestois livrent un début de match assez calme avec peu de situations à se mettre sous la dent. Excepté des coups de pieds arrêtés, aucune action dangereuse n’est à signaler. Sous la pluie finistérienne, les Verts et Brest rentrent au vestiaire avec un score vierge de 0-0.

En seconde mi-temps, il faudra attendre l’heure de jeu pour que le public brestois frissonne. Sur une relance plein axe, Lucas Gourna est pressé par Agoumé. Le jeune milieu stéphanois s’effondre dans sa surface et touche le ballon de la main. Les stéphanois réclament une faute, les brestois réclament un penalty. Mickaël Lesage désigne le petit point blanc et donne raison aux bretons. Pourtant au ralenti, le joueur du SB29 pousse légèrement le numéro 6 stéphanois. Romain Faivre ne tremble pas et envoie le ballon dans la lucarne de Bajic, qui était parti du bon côté. Les stéphanois réagiront notamment en fin de match. Yanis Lhéry, entré en jeu à la 82ème, trouve la barre de Bizot. Dans la continuité de l’action, Maçon centre sur la tête de Mahdi Camara. Le milieu stéphanois voit également sa tentative s’écraser sur la transversale. Le score ne bougera plus.

Brest enchaine un 5ème succès consécutif pendant que le verts retombent dans leur travers. La semaine suivante, l’ASSE s’inclinera 5-0 à domicile face à Rennes. La défaite de trop pour Claude Puel qui sera débarqué. Ce samedi, les 2 équipes s’affrontent pour lancer leur saison. La ligue des champions à l’horizon pour le Stade Brestois, 3eme de Ligue 1 la saison passée.