L'ASSE se rend à l'Abée Deschamps ce vendredi à 21 h 45 pour affronter une formation auxerroise malade. Car, sur une série de sept rencontres consécutives TTC, l'AJA de Christophe Pélissier n'affiche définitivement plus le même visage que durant le mois de novembre (quatre victoires consécutives). Gideon Mensah, arrière gauche de l'AJ Auxerre, s'est exprimé en amont de la rencontre en conférence de presse.

"Un match qui s'annonce difficile"

Les Auxerrois n'ont plus connu la victoire depuis la réception d'Angers en novembre dernier (1-0). Et si les joueurs de Christophe Pélissier ont accroché le PSG (0-0), Lens (2-2) ou encore le LOSC (0-0), Auxerre est toujours à la quête de point dans la cours au maintien.

Gideon Mensah (défenseur de l'AJA) : "Nous savons que nous allons disputer un match qui s’annonce difficile. Pour ma part, je vois une équipe qui a beaucoup donné lors des trois derniers matchs, sans changer fondamentalement son approche. Donc, nous sommes conscients du défi qui nous attend. Il faudra réagir. Cela dit, c’est comme tous les matchs de la saison : on les prépare tous avec sérieux.

(...) De la pression ? Pas vraiment. À ce stade, je pense que tout le monde dans l’équipe est conscient que la saison est longue. Et en ce moment, nous traversons une de ces périodes difficiles. Ce que nous devons faire, c’est trouver comment mettre un terme à cette série négative pour renouer avec la victoire. Ce qui complique les choses, c’est que, match après match, il y a toujours des ajustements dans l’équipe : un joueur suspendu après un carton rouge, un autre blessé, ou encore un joueur qui n’est pas en grande forme. Cela perturbe un peu notre gestion."

Une équipe à deux visages en Ligue 1

En méforme à l'extérieur, l'AJ Auxerre parvient pourtant à performer à domicile. Une seule petite défaite, face à Monaco le 14 septembre dernier.

Gideon Mensah (défenseur de l'AJA) : "Quand on joue à domicile, le soutien du public nous accompagne, ce qui est différent à l’extérieur. C’est normal : on ne peut pas emmener toute l’ambiance de nos supporters avec nous lors des déplacements. Mais je pense qu’il est important, pour l’équipe et pour les supporters, d’arrêter de comparer les performances à domicile et à l’extérieur. Nous devons aborder chaque match avec la même mentalité. Si on joue à domicile, on doit prendre les matchs un par un.

Et si on joue à l’extérieur, on doit le faire avec la même intensité qu’à domicile. Si nous gagnons demain, il faudra continuer sur cette lancée sans se poser trop de questions. On ne peut pas se justifier en disant qu’il n’y a pas de supporters en déplacement. Chaque match compte, et on doit les jouer avec la même ambition."

L'avant-match de la 19e journée de Ligue 1 en vidéo !