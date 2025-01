Il est la surprise d'Eirik Horneland pour le match entre l'ASSE et Nantes. En effet, Lamine Fomba a été titularisé suite au forfait de dernière minute de Pierre Ekwah. Le franco-malien a enregistré 70 minutes de jeu, soit son match le plus long depuis le début de saison et même depuis le 3 février 2024 contre le PFC (0-0).

Arrivé en provenance de Nîmes, le milieu de terrain de 188cm avait signé durant le mercato hivernal de 2023. Après six mois convaincants, coïncidant avec le sauvetage de l'ASSE en Ligue 2, il a perdu progressivement sa place. D'abord sous Batlles avec l'arrivée de Florian Tardieu puis sous Olivier Dall'Oglio qui lui accordait une confiance limitée. Régulièrement dans le groupe mais peu utilisé, Lamine Fomba s'est offert sa seconde titularisation de la saison après celle contre Brest (0-4).

Lamine Fomba (ASSE) fait face aux difficultés

Arrivé sous Laurent Batlles, la collaboration avec Olivier Dall'Oglio aura été difficile. Le coach cévenol n'aura eu qu'une confiance limitée envers le joueur formé à l'AJ Auxerre. En effet, le milieu de terrain n'aura eu que 3 titularisations en championnat avec ODO. Un temps de jeu revu considérablement à la baisse. Malgré tout, il a su faire partie du groupe qui a remis l'ASSE dans l'élite du football français.

Utilisé lors du barrage contre Metz, il aura apporté sa pierre à l'édifice. La montée en ligue 1 lui aura offert une année de contrat supplémentaire sous le maillot étoile. Dans un premier temps sous contrat jusqu'en juin 2025, il est finalement prolongé automatiquement jusqu'en 2026. Peu utilisé, il avait un bon de sortie tant lors du mercato estival qu'hivernal. Malheureusement, les différentes parties n'ont jamais trouvé un accord pour un départ. À moins de 11 jours de la fin de la période de transferts, Lamine Fomba devrait être stéphanois encore pour six mois au moins...

Horneland le relance

L'arrivée d'Eirik Horneland a semble-t-il rebattu les cartes dans le Forez. Aimen Moueffek voire Mathis Amougou étaient attendus pour regagner du crédit et venir chambouler le trio en place Ekwah-Mouton-Bouchouari. Finalement, Lamine Fomba a été aligné en sentinelle basse ce vendredi et devrait enchaîner une seconde titularisation avec les absences de Louis Mouton et Benjamin Bouchouari.

Eirik Horneland sur Lamine Fomba en conférence de presse avant Auxerre : "Je n’ai pas été surpris, il a fait des bonnes semaines d’entraînement. Il apporte quelque chose à l’équipe. Il est une alternative intéressante en l’absence de B.Bouchouari et L.Mouton.".

Des mots qui résonnent forcément et encore plus en période de mercato. Le coach norvégien a réaffirmé sa volonté de travailler avec le groupe actuellement. Il le juge capable de se maintenir... avec Lamine Fomba qui obtient un rôle plus important que lors de ces derniers mois ?