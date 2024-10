L’ASSE a ramené 1 point de Nantes ce week-end. Les Verts ont pris 4 points en 6 journées de Ligue 1, une tendance qui doit s’inverser. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio vont affronter des concurrents durant les prochaines semaines. Coup de loupe sur le calendrier des Verts et de leurs concurrents jusqu’à fin novembre.

L’ASSE va devoir prendre des points

L’ASSE est 17ᵉ du championnat après 6 journées. Le bilan est de 4 points pris et 3 buts marqués pour 17 encaissés. Les Verts n’ont remporté qu’un seul match depuis le début de saison. Durant ces 6 premières journées, l’ASSE a affronté 4 clubs engagés en coupe d’Europe. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio se sont rendus à Monaco, Brest et Nice et ont reçu le LOSC. Ils ont également joué 2 matchs à domicile pour 4 à l’extérieur.

Pour les 6 prochaines rencontres, ce chiffre va s’inverser. L’ASSE va jouer 4 matchs à domicile jusqu’à fin novembre. D’abord, les Stéphanois recevront Auxerre ce week-end. Un match que les Verts devront gagner face à un concurrent direct. L’occasion de sortir de la zone rouge en cas de succès. Après la trêve, c’est Lens qui viendra dans le chaudron. Les Sang et Or ont pour objectif de retrouver l’Europe cette saison. Pour conclure le mois d’octobre, l’ASSE se rendra à Angers. Les Verts rencontreront donc les 2 promus durant ce mois.

Pour le mois de novembre, l’ASSE recevra Strasbourg lors de la 10ᵉ journée. Un match qui marquera sans doute la venue de Sebastian Nanasi. Devenu le chouchou des joueurs évoqués à l’ASSE cet été, le Suédois a finalement signé à Strasbourg. La rencontre suivante est une rencontre que tout supporter stéphanois a cochée dans son calendrier. Les Verts se rendront à Lyon le week-end du 10 novembre. Ce match marquera évidemment le retour des derbys. Enfin, l’ASSE recevra Montpellier après la dernière trêve internationale de 2024. Les Montpelliérains font également partie des concurrents directs des Verts pour le maintien.

Les promus vont devoir lutter pour rester en Ligue 1

Dernier de Ligue 1, Angers est la seule équipe à ne pas avoir gagné un match cette saison. Les scoïstes vont se rendre à Marseille ce vendredi soir. Un déplacement périlleux au vélodrome les attend avant d’aller à Toulouse après la trêve. Les Angevins recevront ensuite l’ASSE pour clore leur mois d’octobre. Les hommes d’Alexandre Dujeux affronteront ensuite les 2 meilleures équipes de Ligue 1. Monaco accueillera le SCO début novembre avant que le PSG se déplace à Raymond Kopa. Enfin, Angers se rendra à Auxerre pour clore son mois de novembre.

L’AJA n’a également pas un calendrier très favorable. Les hommes de Christophe Pélissier sont attendus ce week-end à Geoffroy Guichard. Ils recevront ensuite Reims au retour de la trêve. Les Rémois sont 4ᵉ et réalisent un bon début de saison. Auxerre enchaînera ensuite 3 matchs face à des équipes qui visent l’Europe. L’OL recevra Auxerre fin octobre, avant que l’AJA n’accueille Rennes, puis aille à Marseille. Les 2 derniers cités veulent retrouver une place en coupe d’Europe à l’issue de la saison. Enfin, Auxerre recevra Angers après la trêve internationale de novembre.

Danger pour Toulouse, Montpellier et Le Havre ?

Après un été relativement compliqué, Montpellier va devoir lutter pour le maintien. Le MHSC se rend à Reims ce week-end avant de recevoir Marseille après la trêve. Les Héraultais enchaîneront 2 rencontres à domicile. Ils recevront Toulouse fin octobre pour le derby de l’occitane. Les hommes de Michel Der Zakarian iront chez un autre concurrent, Le Havre. L’entraîneur montpelliérain retrouvera Brest ensuite à la Mosson. Enfin, un déplacement à Saint-Étienne attend Montpellier le week-end du 24 novembre.

Le Havre est également promis à la lutte pour le maintien. Avec un début de saison marqué par 2 succès, dont un à Geoffroy Guichard, le HAC possède 6 points. Restants sur 3 défaites de rang, ils veulent se reprendre à Brest ce dimanche. Au retour de la trêve, c’est l’OL qui est attendu au stade Océane. Le Havre se rendra à Rennes pour clore son mois d’octobre. Le HAC défiera ensuite son concurrent montpelliérain avant de recevoir Reims. Un enchaînement de 2 réceptions début novembre pour les hommes de Didier Digard. Au retour de la trêve, les Hacmens iront à Nantes.

Enfin, Toulouse réalise un début de saison compliqué. Avec 5 points pris en 6 journées, le début de saison des violets est en dessous des attentes. Ils restent sur 4 victoires sur leurs 28 dernières rencontres au Stadium. Le Téfécé est attendu au tournant à Lille ce week-end. Les Toulousains accueilleront ensuite le promu angevin au retour de la trêve. Ils iront ensuite disputer le derby de l’Occitanie à Montpellier. Le mois de novembre sera relevé pour le TFC. Reims se rendra au Stadium avant 2 déplacements pour les toulousains. Les hommes de Carles Martinez iront à Rennes avant la trêve internationale, puis à Paris.

Les 6 prochains matchs s’annoncent déterminants pour la suite de la saison. Un virage à ne pas louper dans la quête du maintien en Ligue 1 pour les 6 équipes. En espérant que l’ASSE soit sortie de la zone rouge fin novembre.