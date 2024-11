Peuple-Vert.fr vous accompagne depuis bientôt 10 ans. Au plus proche de l'actualité de l'ASSE, nous avons très rapidement utilisé les réseaux sociaux pour relayer nos contenus. Alors que le petit oiseau de X gazouille toujours, que Facebook et Threads demeurent des espaces où se retrouvent de nombreux passionnés et qu'Instagram reste une place forte, Peuple Vert décide de rejoindre un petit coin de ciel bleu qui s'ouvre à l'horizon...

Avec plus de 13 200 followers sur X, 28 400 abonnés sur Facebook, 7400 sur Instagram et 1600 sur Threads, Peuple-Vert.fr assoit sa présence sur les réseaux sociaux les plus célèbres. Quelle que soit sa génération, ses habitudes, sa préférence, chaque amoureux des Verts peut nous retrouver sur le réseau de son choix. Alors qu'un mouvement s'opère, de X vers Bluesky, PV ne pouvait rater cette marche et ne pas proposer de relayer ses infos sur ce tout nouveau réseau prometteur. C'est ainsi que nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes présents sur Bluesky depuis quelques jours maintenant. N'hésitez pas à nous y retrouver, comme sur l'ensemble de nos comptes sur les autres réseaux sociaux.

