Ancien entraîneur emblématique de l'AS Saint-Étienne, Christophe Galtier pourrait prochainement embrasser une toute nouvelle mission. Après avoir connu le succès et quelques remous du côté de la France, celui qui a fait reverdir le palmarès de l'ASSE pourrait se lancer dans un rôle de sélectionneur !

Arrivé à la tête d’Al-Duhail SC en octobre 2023, Christophe Galtier poursuit son aventure à l’étranger avec réussite. Après un passage plus délicat au Paris Saint-Germain, le technicien marseillais de 58 ans s’est parfaitement relancé au Qatar, avec un bilan impressionnant : 22 victoires, 3 matchs nuls et seulement 5 défaites en 30 rencontres toutes compétitions confondues.

Sous sa houlette, les coéquipiers de Michael Olunga se battent pour le titre en Qatar Stars League et restent sur une victoire importante (1-0) face à Al-Khor SC. Des résultats qui n’ont pas échappé à la Fédération qatarienne de football, qui envisage aujourd’hui de lui confier un tout autre rôle : celui de sélectionneur national.

Selon les informations de Foot Mercato, les négociations entre les deux parties sont avancées. Galtier pourrait succéder à Luis Garcia, en difficulté après une Coupe du Golfe ratée (deux nuls et une défaite). Le Qatar, actuellement 48e au classement FIFA, souhaite insuffler une nouvelle dynamique à sa sélection et voit en Galtier le profil idéal pour relever ce challenge.

Galtier à la tête d’un projet ambitieux ?

Christophe Galtier reste l'entraîneur qui a le plus marqué l’AS Saint-Étienne au XXIème siècle. Entre 2009 et 2017. C’est sous sa direction que les Verts ont connu leur plus grande stabilité sportive des années 2010, avec notamment une victoire en Coupe de la Ligue en 2013 et plusieurs qualifications européennes. Des succès après lesquels l'ASSE court encore actuellement... Après ses expériences à Lille (champion de France 2021), au PSG, et désormais à Doha, cette potentielle nomination à la tête du Qatar marquerait un tournant important pour celui qui a toujours rêvé de Premier League, et notamment de Liverpool.

Belmadi pour lui succéder à Al-Duhail ?

Dans le même temps, Al-Duhail prépare déjà l’après-Galtier. Selon les mêmes sources, Djamel Belmadi est pressenti pour prendre sa succession. L’ancien sélectionneur de l’Algérie, libre depuis son départ des Fennecs en janvier 2024, pourrait ainsi retrouver un club qu’il connaît bien, puisqu’il y avait déjà entraîné entre 2010 et 2012.

À 49 ans, Belmadi disposerait de l’occasion idéale pour relancer sa carrière de technicien au sein d’une formation structurée et ambitieuse, actuellement pensionnaire du Stade Abdallah-ben-Khalifa.