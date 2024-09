Ces derniers jours, l’ASSE enchaîne le renouvellement de ses partenariats. Après, Casino et Aésio Mutuelle la semaine dernière, c’est Cars Rochette qui s’inscrit dans la durée avec le club du Forez.

Acteur majeur du transport au sein de la Région Auvergne Rhône-Alpes depuis 1976, la société Cars Rochette s’engage avec l’ASSE. Mais, la semaine passée, les deux parties ont trouvé un accord pour un engagement sur les sept prochaines années. En effet, la société autocariste va accompagner les différentes équipes du club jusqu’en 2031.

Le communiqué de l’ASSE

» Partenaire et transporteur officiel de l’ASSE, la société autocariste accompagnera toutes les équipes stéphanoises lors de leurs déplacements jusqu’en 2031.

L’AS Saint-Étienne et l’entreprise Cars Rochette ont signé une convention de partenariat scellant leur collaboration pour les sept prochaines saisons.

À compter de ce début de saison et jusqu’en juin 2031, les déplacements routiers du groupe professionnel de Ligue 1 McDonald’s, de l’équipe professionnelle féminine en Arkema Première Ligue ainsi que la logistique de transport des joueurs du Centre de formation et des équipes amateurs masculines et féminines seront assurés par l’entreprise stéphanoise.

Acteur majeur du transport dans la région Auvergne Rhône-Alpes depuis 1976, Cars Rochette pilote sa flotte d’autocars depuis son siège basé sur le Cours Fauriel, à Saint-Étienne. Au-delà de son activité de location d’autocars, la société propose également des voyages organisés comme des prestations sur mesure.

Les réactions

Arnaud Jaouen, Directeur Général Adjoint en charge des revenus : « C’est une vraie satisfaction de pouvoir confier le transport de toutes nos équipes en France à un acteur stéphanois. La capacité des Cars Rochette à répondre aux besoins très spécifiques de chacune de nos équipes nous a pleinement convaincus de nous associer à cette entreprise de notre territoire qui joue un rôle majeur dans le transport. »

Mathilde Rochette, Présidente des Cars Rochette : « Quelle joie de voir nos autocars revenir au stade Geoffroy-Guichard après une absence de dix années. Quand on a le sang vert dans les veines et la passion de ce territoire ligérien, c’est une grande fierté d’associer le nom de son entreprise à celui de l’AS Saint-Étienne. Toute mon équipe se joint à moi pour féliciter l’AS Saint-Étienne de ce choix. Nous réaliserons ces transports en partenariat avec des entreprises stéphanoises confrères, c’est aussi cela l’esprit forézien ! »

Xavier Oddone, Directeur Général de SPORTFIVE France : « C’est un réel plaisir de prendre part à la création de partenariats, notamment lorsqu’il s’agit de rapprocher deux acteurs majeurs de la région. Nous sommes fiers de cette nouvelle alliance qui répond aux besoins spécifiques de l’AS Saint Etienne en matière de déplacements. »

Crédit photo : ASSE.FR