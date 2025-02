Dans quelques jours, de nombreuses joueuses de l’ASSE et des autres équipes d’Arkema Première Ligue vont pouvoir souffler un peu. En effet, la trêve internationale approche à grands pas. Mais cela signifie aussi que certaines quitteront leur club pour rejoindre leur sélection. Cindy Caputo vient d’ailleurs d’apprendre une très bonne nouvelle.

Cette saison, l’ASSE est engagée sur deux tableaux : le championnat, où l’objectif est d’assurer le maintien le plus rapidement possible, et la Coupe de France, où les Vertes se sont qualifiées pour les demi-finales ! Pour y parvenir, elles ont successivement éliminé l’OM, Reims et Lille. En demi-finale, les Stéphanoises recevront le PSG.

La saison canon de Cindy Caputo

Pour Cindy Caputo, la saison est encore plus "agitée". L’attaquante stéphanoise a connu, pour la première fois de sa carrière, l’Équipe de France A en octobre dernier. Une belle récompense pour celle qui porte les couleurs de l’ASSE depuis près de cinq ans. D’ailleurs, dans une interview publiée sur le site de la FFF à cette époque-là, elle avait abordé les différents points qui font sa force.

"C’est différent, mon coach Laurent Mortel me met à gauche depuis deux saisons, en ailière de débordement, avec de la percussion vers l’extérieur et des centres en bout de course. Après de préférence, j’ai toujours aimé évoluer dans le couloir droit pour pouvoir rentrer sur ma patte gauche et avoir la possibilité d’enrouler, pour frapper ou déposer des ballons plongeants. J’ai des meilleures statistiques à gauche donc force est de constater que mon coach a raison de me positionner ici. "

En ce mois de février, Cindy Caputo a cette fois été appelée par Fabien Lefèvre, sélectionneur des U23. Deux matchs sont au programme contre l’Italie et l’Angleterre. Ces rencontres se disputeront les 20 et 25 février prochains.

Communiqué de l’ASSE

"Récemment buteuse en Arkema Première Ligue face à Nantes (2-2) puis lors du succès en Coupe de France féminine à Lille (0-3), Cindy Caputo s'apprête à retrouver l'Équipe de France U23 !

Convoquée par Fabien Lefèvre, la Verte défiera l'Italie puis l'Angleterre en amical les 20 et 25 février."