Coach de l'ASSE depuis quelques jours, Eirik Horneland va diriger son premier entraînement le 29 décembre. Depuis quelques jours, plusieurs vidéos ont été diffusées sur la chaîne YouTube du club. Aujourd'hui, c'est le président Ivan Gazidis qui présente le nouveau coach et qui en profite pour parler du projet de l'ASSE.

"C'est un jour important. Une nomination très importante, bien sûr. Nous voulons remettre Saint-Étienne sur le devant de la scène. Nous travaillons à son retour, et c'est un grand projet. Ça demande beaucoup de travail. Cela ne fait que six mois que nous avons entamé ce projet. Et ce dont nous avions besoin, c'était de quelqu'un qui pouvait s'intégrer à ce projet de construction, qui a les capacités de faire évoluer les joueurs que nous recrutons, mais qui a aussi un style de jeu qui soit le reflet des valeurs de cette ville, de ce club. Et pour pouvoir vraiment devenir un acteur qui compte, de jouer avec passion et énergie, et Eirik amène toutes ses qualités."

Donc c'est une nomination très importante pour nous. Il sera le leader de cette équipe sur le terrain. Et il apportera une structure et une direction à notre groupe de joueurs."

Eirik Horneland, "l'un des entraîneurs les plus intéressants du football européen."

"Eirik est l'un des entraîneurs les plus intéressants du football européen, selon moi. Vous savez, j'ai suivi son parcours. Nous le suivions depuis longtemps. Et nous suivions son parcours en tant que coach. Il pratique un style de football qui va vers l'avant. Un style ambitieux. Il donne aux joueurs la confiance et la structure pour jouer du bon football, mais surtout pour jouer un football offensif. Un football dont nous sommes les acteurs centraux.

Nous allons écrire notre propre histoire. Et pour moi, c'est très important. Nous pensons que cela reflète non seulement les valeurs de notre ville, où l'on travaille dur. Avec ses valeurs, terre à terre. Et je pense qu'Eirik a ça en lui. Ce sont aussi ses valeurs. Mais aussi un style de football moderne. C'est ce style qui va révéler le meilleur de nos joueurs. Et nous amener au succès sur le terrain."

Le projet de l'ASSE va prendre du temps

"Évidemment, ça va prendre du temps. Nous devons assumer que cela prenne du temps. Ça ne va pas être un changement instantané de direction. De nouvelles méthodes et nouvelles idées prennent du temps. Mais nous croyons fermement en ce que nous faisons, en notre projet. Nous croyons fermement dans la capacité d'Eirik à le mettre en place."