Arrivée à l'ASSE depuis un an et demi, Solène Champagnac est aujourd'hui la capitaine de l'équipe évoluant en Arkema Première Ligue. Dans une interview pour le site du club, Solène revient sur le début de la saison des Vertes et aborde la suite et les objectifs à venir !

Le mercato estival a été très mouvementé. Depuis l'arrivée du groupe Kilmer Sports, de nombreuses joueuses n'ont pas prolongé leur contrat. D'un autre côté, l'ASSE a voulu se renforcer avec l'arrivée d'une dizaine de joueuses. La capitaine de l'ASSE, Solène Champagnac semble pour l'instant ravie de ce début de saison 2024-2025.

Ses vœux pour sa seconde partie de saison sous le maillot de l'ASSE

"Nous nous sommes rapidement rendues compte que nous partagions la même vision du football. Grâce à ça, nous avons pu enchaîner trois victoires d'affilée, notamment contre le Paris FC. [...] Franchement, c'est un bon début de saison et c'est super !"

Après avoir remporté ses trois premières rencontres, l'ASSE a ensuite connu des moments plus difficiles. Les Vertes se sont inclinées 5-1. "Cette défaite a été un coup dur pour l'équipe. Il a fallu rassembler tout le monde et faire en sorte que le groupe entier se sente concerné par la prestation que nous avons fournie, afin d'analyser ce qui s'était passé, de reconnaître nos erreurs, et de décider de rebondir, ce que nous avons réussi à faire."

Qui dit nouvelle année 2025, dit aussi vœux. Pour la capitaine de l'ASSE se sont surtout des enjeux sportifs qui sont visées

"D'un point de vue personnel, je veux continuer à progresser comme je l'ai fait depuis mon arrivée à Saint-Étienne. En dehors de cela, la bonne santé, éviter les blessures et continuer à m'épanouir au club."

"C'est toujours un plaisir de sortir du vestiaire et de voir tous ces supporters dans les tribunes."

Malgré le fait que les Vertes se soient inclinées 3-0, pour le dernier match de l'année à Geoffrey-Guichard, beaucoup de positif est à mettre en avant. "Nous partons en trêve avec 15 points, en 7e position au classement, ce qui est énorme et conforme à notre objectif. Nous allons maintenant toutes nous reposer pour être prêtes le 8 janvier face à Reims."

Cette saison, les Vertes peuvent encore plus compter sur le soutien de leurs supporters. Malgré le match au même moment de l'équipe masculine en déplacement à Toulouse, l'ASSE avait accueilli plus de 4 000 supporters à Geoffroy-Guichard.

"Comparé à la saison passée, l'affluence a doublé. C'est fantastique, et nous espérons qu'ils seront tout aussi nombreux pour la seconde partie de la saison car leur soutien est crucial pour nous. [...] C'est toujours un plaisir de sortir du vestiaire et de voir tous ces supporters dans les tribunes. Nous espérons que cela continuera, car cela nous fait vraiment plaisir. "