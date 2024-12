L'AS Saint-Étienne s'apprête à aborder un mercato hivernal crucial pour la suite de sa saison en Ligue 1. En position délicate au classement, les dirigeants de l'ASSE cherchent à se renforcer tout en maintenant une gestion rigoureuse de la masse salariale.

Départs envisagés à l'ASSE

Plusieurs joueurs pourraient quitter le Forez cet hiver. Parmi eux, Lamine Fomba, Florian Tardieu, Thomas Monconduit, et Anthony Briançon. Ces départs permettraient d'alléger la masse salariale et de libérer des places pour de potentielles recrues.

Objectifs pour les arrivées

Les priorités se situent à tous les postes :

Un défenseur central droitier

Un latéral droit

Un milieu défensif

Un ailier droit

Les dirigeants stéphanois visent trois à cinq renforts pour équilibrer un effectif en quête de solutions fiables.

Les noms qui circulent à l'ASSE

Timothé Nkada (Rodez, 25 ans)

L'attaquant ruthénois, auteur d'un excellent début de saison en Ligue 2, intéresserait l'ASSE. Passé par Rennes, l'attaquant du RAF réalise un très bon début de saison et figure parmi les meilleurs buteurs de Ligue 2. Mobile et polyvalent, il peut couvrir les trois postes sur le front de l'attaque. De quoi apporter des options supplémentaires à l'ASSE. En l'état, il serait étonnant de voir cet attaquant de 25 ans quitter son club dès cet hiver. Pourquoi ? Tout simplement parce que Timothé Nkada a déjà évolué sous deux maillots cette saison (Koper (L1 slovène) et Rodez). Il ne pourra donc pas en enfiler un troisième...

Loreintz Rosier (Fortuna Sittard, 26 ans)

Révélé par Le Progrès, l'intérêt de l'ASSE pour ce milieu défensif n'est pas nouveau. Nous pouvons à la fois confirmer l'intérêt des Verts pour ce pur numéro 6, mais préciser que le joueur est surveillé depuis plusieurs mois. Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin 2025, ses dirigeants disposent d'une option pour le prolonger. Il s'est imposé comme l'une des références à son poste aux Pays-Bas. Son profil apporterait du muscle à un entre jeu régulièrement bousculé en Ligue 1. Le joueur serait favorable à une venue dans le Forez après avoir quitté très tôt la France.

Abdoulaye Kanté (ESTAC, 19 ans)

D'après AfricaFoot, un prêt avec option d'achat serait à l'étude pour ce jeune talent ivoirien. Estimé à 1,5 million d’euros, Kanté incarnerait un pari sur l’avenir pour les Verts. Rien de concret pour l'heure.

Baptiste Santamaria (Rennes, 29 ans)

Le milieu de terrain du Stade Rennais serait sur les tablettes de l'ASSE à en croire l'Equipe . Les Verts veulent muscler leur entrejeu cet hiver. En manque de temps de jeu en Bretagne, l'ancien angevin pourrait rebondir dans le Forez et apporter une expérience qui a fait défaut aux stéphanois sur la première partie de saison.

Josué Casimir (Le Havre, 23 ans)

L'ailier droit du Havre a bien entamé sa seconde saison en Ligue 1. Ce pur produit havrais arrive dans les six derniers mois de son contrat. Le HAC a besoin de liquidité. Comme nous vous l'annoncions, Josué Casimir figure sur les tablettes de l'ASSE. Un coup a faible cout pour un joueur made in L1 qui viendrait apporter vitesse et percussion à une aile droite en manque de solution viable depuis le début de saison.

Conclusion

Avec des besoins identifiés et des pistes prometteuses, l'ASSE espère un mercato réussi pour relancer sa saison. Toutefois, la prudence financière guidera les choix des dirigeants stéphanois. Affaire à suivre.