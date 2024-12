L'ASSE vit une fois de plus un moment difficile. Depuis la défaite face au Toulouse FC vendredi dernier (2-1), Olivier Dall'Oglio n'est plus l'entraîneur des Verts. C'est Laurent Huard qui assurera l'intérim pour le match de Coupe de France de ce week-end, comme il y a un an après l'éviction de Laurent Batlles. En attendant, les recherches du futur coach se poursuivent et plusieurs noms commencent à fuiter (W. Nancy, E. Horneland, etc).

La situation de l'ASSE a fait réagir dans les médias ce week-end. Dimanche soir, c'est dans le Canal Football Club que le cas stéphanois a été évoqué. Le chroniqueur Bertrand Latour s'est notamment exprimé sur le départ de Dall'Oglio : « Si le problème à Saint-Etienne est Dall’Oglio, très bien, ils vont vite se redresser. Moi je pense que l’effectif de Saint-Etienne est trop faible pour le moment. Le salut passera sans doute par un mercato hivernal et l’apport de certains joueurs pour redresser le club.

Mais il n’y a pas de miracle et on l’a vu dans les clubs qui ont déjà opéré un changement d’entraîneur. Je ne crois pas que Montpellier soit métamorphosé depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé, que Rennes soit métamorphosé depuis que Jorge Sampaoli. Et je ne conteste pas l’apport de ces entraîneurs là. Globalement, ils travaillent bien. Mais c’est juste un peu à l’image de la société aussi. On prend et on jette les choses assez rapidement. Et les entraîneurs sont les fusibles les plus rapides à faire sauter. C’est plus facile de faire sauter un entraîneur que 23 joueurs. Mais le mieux, c’est peut-être de mieux choisir les 23 joueurs. »

S'ils sont actuellement à la recherche du nouveau coach, les dirigeants entendent aussi renforcer l'effectif cet hiver. Des manques évidents ont été constatés à plusieurs postes et il faudra s'attendre à plusieurs arrivées dans les prochaines semaines.