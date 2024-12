L'ASSE recherche activement son prochain entraîneur. Olivier Dall'Oglio est officiellement démis de ses fonctions depuis ce début de semaine. Le nom d'Eirik Horneland revient avec insistance. Il est aujourd'hui en pole position pour devenir le quarantième entraineur de l'AS Saint-Etienne. Explication.

Samedi, 16 h 45, l'ASSE déposait un communiqué au lendemain de la dixième défaite de la saison : "L’AS Saint-Étienne a déchargé Olivier Dall’Oglio de ses fonctions d’entraineur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour. " N'en déplaise à certains médias, le cévenol était sur la sellette depuis plusieurs semaines. En témoigne les différentes prises d'information auprès d'entraîneurs actuellement sur le marché.

Nancy, c'est compliqué

Si le plus américain des entraîneurs français, Wilfried Nancy, était fortement apprécié, il ne devrait pas rejoindre le Forez. Le natif du Havre cochait pourtant de nombreuses cases. Jeune, francophone, anglophone, style de jeu attrayant, capable de développer de jeunes joueurs : le portrait robot du futur coach recherché par les dirigeants. Problème, Wilfried Nancy est sous contrat dans l'Ohio avec la franchise de Columbus Crew. D'autant plus qu'il ne se déplacera pas sans une bonne partie de son staff. Pas l'opération la plus simple à négocier pour des dirigeants stéphanois pressés qui se sont alors tournés vers d'autres solutions.

Horneland comme une évidence pour l'ASSE ?

Parmi elles, le nom d'Eirik Horneland est apparu ces dernières semaines. Toujours appuyée par la DATA, la direction de l'ASSE a repéré l'entraineur de Brann qui fait des merveilles en Norvège ces dernières saisons. Pressing intensif, jeu offensif assumé, innovation tactique. Un profil d'entraineur relativement jeune qui colle avec les attentes des dirigeants. Un profil qui colle d'autant plus que le norvégien de 49 ans est accompagné d'Hassan El-Fakiri. Pour les plus anciens, ce nom vous parlera peut-être. Un ancien latéral très technique passé par Monaco dans les années 2000. D'origines marocaines, El-Fakiri parle et maitrise le français. Un point de plus pour Horneland.

L'opération est d'autant plus simple à réaliser que son club a accepté de le libérer pour services rendus. Un geste de classe qui montre à quel point Eirik Horneland a marqué le club norvégien. Saint-Louis City (MLS) était particulièrement intéressé par le technicien. Lutz Pfannenstiel, directeur sportif allemand de la franchise, voyait en Eirik Horneland le manager idéal. Certains médias évoquaient même l'intérêt de clubs Tchèques.

Un deal bouclé cette semaine ?

Mais ces derniers jours, l'ASSE a débarqué dans le dossier. Si les dirigeants stéphanois devaient d'abord régler les détails liés à la rupture de contrat d'Olivier Dall'Oglio et son adjoint Grégory Pères, l'AS Saint-Etienne a tout de même accéléré les discussion avec Eirik Horneland. FootMercato, qui avait sorti le nom du technicien en exclusivité, précise aujourd'hui que les tractations s'accélèrent. Une issue positive pourrait même être trouvée d'ici jeudi à en croire L'Equipe. Du côté du Progrès, on évoquait en début de semaine la possibilité de voir le nouvel entraineur de l'ASSE présenté lundi 23 décembre. Le lendemain du 32ᵉ de finale face à l'OM. Eirik Horneland pourrait bien débarquer sous peu dans le Forez. C'est en tout cas ce qu'on nous confirme en interne, bien qu'il n'y ait pas encore un accord total entre les parties.