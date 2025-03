L'ASSE affrontait Le Havre pour une rencontre comptant pour la 25ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland ont raté l'occasion de remporter une victoire importante en concédant le nul (1-1) ! Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (5) : Encore un match frustrant pour le gardien stéphanois, qui a dû s’incliner sur un penalty justifié, sifflé pour Le Havre peu avant la fin de la première mi-temps. Larsonneur, s’il n’est pas toujours inspiré dans le domaine aérien, a toutefois eu le mérite de repousser le penalty havrais, même si ce dernier est revenu dans les pieds du seul buteur du HAC. Il a toujours eu la volonté de relancer rapidement, et ses relances ont permis d’accélérer le jeu de transition stéphanois, un des points forts des Verts.

Léo Pétrot (4) : Encore en difficulté, Léo Pétrot avait un adversaire coriace, mais qu’il aurait pu mieux maîtriser. Il laisse encore trop d’espaces et peine dans les duels en un contre un.

Mickaël Nadé (5) : Mickaël Nadé a livré une prestation correcte en maîtrisant les offensives havraises. On peut toutefois lui reprocher un jeu parfois trop facile ou un excès de nonchalance. Son association avec Maxime Bernauer a néanmoins été une réussite pour cette première titularisation en duo.

Yvann Maçon (5) : Yvann Maçon a semblé bien plus en jambes que lors de ses dernières sorties. Défensivement, il a apporté ce que l’on attend de lui, même s’il se fait parfois éliminer un peu trop facilement en un contre un. Offensivement, il s’est montré très actif et a apporté du danger devant les buts havrais.

Pierre Ekwah (5) : Un retour intéressant pour Pierre Ekwah, qui retrouve un poste plus naturel pour lui. Très peu de pertes de balle et une activité précieuse pour contenir les assauts havrais. Dans la construction et la transition, il a aussi été précieux.

Benjamin Bouchouari (5) : Benjamin Bouchouari a joué comme à son habitude, en concentrant ses courses vers l’avant. Il n’a cependant pas pu apporter autant offensivement que d’ordinaire.

Aïmen Moueffek (6) : Deuxième titularisation et deuxième prestation convaincante pour Aïmen Moueffek. Il s’est encore montré décisif avec une passe qui a permis à Stassin d’ouvrir la marque pour les Verts. Son activité et son état physique démontrent qu’il est revenu à un très bon niveau. Il est devenu un pion essentiel du dispositif d’Horneland.

Zuriko Davitashvili (4) : Davitashvili s’enferme dans un jeu devenu trop prévisible. Ses débordements ne font plus vraiment la différence, sauf en de rares occasions. Il multiplie les courses horizontales à l’entrée de la surface sans parvenir à déclencher la frappe escomptée. Il doit absolument redevenir plus tranchant offensivement.

Irvin Cardona (5) : Cardona aurait pu être l’homme du match si son but n’avait pas été refusé par la VAR. Il a néanmoins réalisé une rencontre intéressante, avec des débordements qui ont mis Le Havre en difficulté. Précieux dans le jeu de transition, son entente avec Lucas Stassin commence à porter ses fruits.

Lucas Stassin (6) : Combatif, il a opposé une résistance physique très intéressante et a encore trouvé le chemin des filets. Lucas Stassin évolue dans une équipe en grande difficulté en Ligue 1, mais ses statistiques restent honorables pour un joueur d’un club en position de relégable. S’il poursuit sur cette lancée, il rendra encore de précieux services aux Verts d’ici la fin de la saison. Son nouveau but, plein d’opportunisme, montre qu’il est un véritable renard des surfaces.

Le joueur du match : Maxime Bernauer (6)

Nous aurions pu choisir Lucas Stassin ou Aïmen Moueffek, mais la titularisation de Maxime Bernauer a été une réussite. Il a apporté de la stabilité à une défense souvent friable. Sûr dans ses relances, auteur de petites percées qui ont permis aux Verts de créer du surnombre offensif, il a également été solide et bien placé défensivement. Certes, il n’est pas le défenseur le plus rapide, mais il semble être un vrai meneur d’hommes, ce qui manquait cruellement à l'ASSE.

L’entraîneur : Eirik Horneland (5)

Son onze de départ ne souffrait quasiment d’aucune contestation. Reste à voir s’il trouvera une solution pour régler le problème du latéral gauche. Peut-être que Maçon pourrait glisser à gauche, permettant ainsi à Appiah d’intégrer le onze titulaire à droite. Quoi qu’il en soit, on a ressenti un regain de forme chez les joueurs. Ce match, crucial dans l’optique du maintien, aurait pu accoucher d’un excellent résultat sans ces quelques millimètres qui ont annulé le deuxième but stéphanois pour hors-jeu. Horneland a montré la voie à ses hommes contre Le Havre. Il faudra cette fois s’imposer face à Montpellier ce week-end.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE.