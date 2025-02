L'ASSE a été tenue en échec ce samedi contre Angers (3-3). Le club nous retrace les coulisses de ce match avec son lot d'images exclusives.

L’AS Saint-Étienne et Angers ont livré un match spectaculaire ce samedi soir lors de la 23e journée de Ligue 1. Dans une rencontre riche en rebondissements, les deux équipes se sont neutralisées sur un score de 3-3 après un dénouement haletant.

Beaucoup de buts entre l'ASSE et Angers !

Dès le début de la partie, Angers prend l’avantage grâce à un penalty transformé par Himad Abdelli à la 7e minute. Dix minutes plus tard, le milieu de terrain du SCO s’offre un doublé en profitant d’un ballon mal repoussé par Larsonneur (17e). Malgré ce coup dur, les Verts ne baissent pas les bras et réduisent l’écart à la 36e minute grâce à une tête imparable d’Irvin Cardona sur un corner de Tardieu (1-2).

Au retour des vestiaires, les hommes d’Erik Horneland poursuivent leur remontée et égalisent sur une superbe frappe de Pierre Ekwah (52e). Poussée par un stade Geoffroy-Guichard en ébullition, l’ASSE prend ensuite l’avantage grâce à un deuxième but de Cardona, servi par Davitashvili après une touche rapidement jouée (74e).

Alors que Saint-Étienne semblait se diriger vers une victoire précieuse, Angers refuse d’abdiquer. Dans les dernières minutes, Bernauer accroche El-Melali dans la surface, offrant un penalty aux visiteurs. Bamba Dieng ne tremble pas et égalise d’une frappe croisée (90’+4). Un scénario cruel pour les Stéphanois, qui laissent filer deux points importants dans la lutte pour le maintien.

"On va donc essayer de reproduire ce que l'on avait fait et gagner à domicile"

Irvin Cardona : "On a passé un début de semaine un peu compliqué. On avait la tête un peu dans l'eau, mais on a beaucoup parlé entre nous. Aux entraînements, on a essayé de mettre beaucoup de rythme pour préparer le match de ce week-end (Angers). Il faudra mettre beaucoup plus d'intensité, défensivement et offensivement. Savoir leur faire mal devant le but pour nous les attaquants. Et derrière, savoir ne pas encaisser de but. On les connaît aussi un peu de la saison dernière. On va donc essayer de reproduire ce que l'on avait fait et gagner à domicile".

"Les matchs précédents contre eux on en garde de bons souvenirs."

Yvann Maçon : ça va, j'ai entamé trois semaines de réeducation. J'avais quelques douleurs musculaires par rapport à la réadaptation et là ça va beaucoup mieux. Le dernier match était compliqué On a fait 30 bonnes premières minutes. On aurait dû marquer et je pense que ça aurait facilité le match. Maintenant, c'est sur ce quoi l'on doit travailler.

J'espère que l'on ne va plus prendre des scores pareils et justement inverser la tendance. Angers est un match important. Les matchs précédents contre eux, on en garde de bons souvenirs. J'espère que ça sera la même chose. On est concentré depuis le début de la semaine et de la saison. On va essayer d'appliquer ce que le coach nous a dit de faire et justement être focus offensivement et défensivement. Geoffroy-Guichard plein sera une force de plus pour nous. Quand on est dans le mal, entendre le stade, ça fait beaucoup de bien.

Le discours d'Horneland pour tenter de renverser le match !

Eirik Horneland s'est lui exprimé à la mi-temps de la rencontre pour tenter de faire bouger les choses, alors que l'ASSE était menée 2-1.

"Je veux qu'ils sentent qu'on revient avec beaucoup de caractère. Je veux de la maîtrise et de la pression. De la maîtrise et du contrôle. Faîtes-leur sentir ça, dès la reprise. On leur met la pression ! Allez, on y croit !"

Les Verts n'étaient pas loin de tout renverser. Mais, Bamba Dieng a égalisé en fin de rencontre.