Le couperet est tombé ! La commission de discipline de la LFP a confirmé la suspension de Dylan Batubinsika pour un match après la révocation de son sursis. Un coup dur pour l'ASSE qui devra se passer de son défenseur central lors du prochain déplacement.

Expulsé à Lille (4-1) pour une faute sur Haraldsson, Batubinsika avait écopé d'un match de suspension ferme, purgé face à Rennes, ainsi que d'un match avec sursis. La sanction planait au-dessus de lui pour une durée de dix rencontres. Malheureusement, son carton jaune reçu dès la cinquième minute contre Angers (3-3), après une faute sur Jim Allevinah, a suffi à activer la révocation de son sursis.

Un défenseur cadre absent face au Havre

La sanction de la LFP prend effet immédiatement, et Dylan Batubinsika sera donc absent lors du match contre Le Havre. Un nouveau casse-tête pour Eirik Horneland qui devra recomposer sa charnière centrale. Maxime Bernauer, souvent utilisé à droite, pourrait retrouver un poste plus axial pour pallier cette absence. Un choix logique. Si l'ancien joueur du Dynamo Zagreb a concédé le penalty malheureux à la dernière seconde face à Angers, il avait effectué une entrée plutôt prometteuse, n'hésitant pas à mettre le pied sur le ballon. Ses qualités techniques sont bien connues. Il pourrait apporter une alternative interessante pour l'ASSE qui va devoir composer avec l'absence de Batubinsika. Le congolais rencontre des difficultés cette saison et devra se resaisir pour la dernière ligne droite.

Quelles conséquences pour l'ASSE ?

Dans une période où les Verts luttent pour engranger des points et s'éloigner de la zone dangereuse, cette suspension tombe mal. La fragilité défensive affichée par l'ASSE lors des dernières rencontres (12 buts encaissés en trois matchs) inquiète et impose une réaction rapide du coach stéphanois. L’absence de Batubinsika sera-t-elle une opportunité pour d'autres joueurs de se montrer ? Réponse le dimanche 9 mars.

Source : LFP