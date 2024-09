L’ASSE s’est imposée 1-0 contre le LOSC ce vendredi soir en ouverture de la quatrième journée de ligue 1. Un soulagement pour Dall’Oglio et ses joueurs qui lancent enfin leur championnat après trois défaites consécutives. Une victoire au courage mais qui comptera assurément. Une victoire qui n’a visiblement pas plus à l’ensemble.

C’est une retranscription de La Voix du Nord, le président du LOSC Olivier Létang a pesté contre la prestation de son équipe. Des propos forts de la part du patron des Dogues.

« Je félicite Saint-Etienne car leur victoire est méritée »

« J’ai honte de ce que l’on a proposé ce soir. Je ne vais pas vous parler d’un point de vue technique ou tactique. Simplement, je parle d’engagement. Je félicite Saint-Etienne car leur victoire est méritée. Ils ont été là dans l’engagement. On aurait pu prendre un deuxième but. Nous c’est honteux. On ne peut pas être une grande équipe quand on perd trois matchs d’affilée. On était prévenus. Il y a deux ans on a raté l’Europa Ligue pour un point. En mai on a raté la Champion’s League pour un point. Aujourd’hui on en perd trois qu’on ne va jamais récupérer. Qui peut me dire ici que mes joueurs avaient envie de gagner ? On va s’expliquer entre nous…

« Il faut revenir les pieds sur terre ! » (Letang après ASSE-LOSC)

Je me fiche de la Ligue des champions. Notre pain quotidien c’est le championnat. Il faut être performant en championnat. Et vous pensez qu’on va l’être avec de telles attitudes. Je le dis de suite c’est non ! C’est impossible. La saison dernière, on a eu un bilan très moyen à l’extérieur. Là on est à trois défaites d’affilée. C’est un coup de gueule par rapport à ça. On fait un début de saison qui est moyen. Tout le monde nous a enflammés en début de saison. Il faut revenir les pieds sur Terre. C’est un message d’alerte pour que tout le monde se réveille. »