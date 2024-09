Sur la radio de RMC, Lionel Charbonnier a débriefé le match entre le LOSC et l’ASSE. Pour rappel, l’ASSE s’est imposée 1-0 grâce à un but de Mathieu Cafaro. Malgré cela, l’ancien champion du monde s’est montré très critique sur l’effectif stéphanois. Voici ses mots.

« La quantité de l’effectif n’est pas suffisante pour moi »

Lionel Charbonnier : « Honnêtement, à part la combativité et la solidarité, moi j’ai peur. Je les trouve en surrégime. Ce n’est pas normal que t’arrive à une trêve internationale et que tu as pu travailler mais qu’à la 70e minute, tes joueurs soient au bout du bout. Tu as deux joueurs qui sortent sur des crampes. Ça me fait peur car cela veut dire que ces joueurs n’ont pas de grosse caisse. Ce ne sont pas des V12. Il va falloir qu’il soit en surrégime.

Oui, il y a la combativité, la solidarité, on ne peut pas leur enlever mais ça ne suffit pas. Il faut un peu plus dominer son sujet et maitriser. Je pense que quand tu es en surrégime comme ça… Olivier Dall’Oglio a un gros travail à faire en récupération et de préparation car son effectif est très limité. Déjà, son équipe n’a pas la caisse pour la ligue 1. Contre des équipes qui vont aller plus vite en transition, ça peut être compliqué. Le fait d’être en surrégime derrière, ça peut amener des blessures, des cartons. La quantité de l’effectif n’est pas suffisante pour moi. »

« Lille a peut-être un contre-coup ! »

Kevin Diaz : « Les lillois ont montré des limites physiques et mentales mais je ne peux pas leur reprocher. Ils ont passé les 2 tours préliminaires, derrière, ils ont fait un bon début en ligue 1 avec un bon match contre le PSG. Ce soir, si Zhegrova marque, peut-être que c’est un tout autre match. C’est un match cohérent dans le contenu. Aujourd’hui, les clubs de haut de tableau de ligue 1 vont devoir dépenser beaucoup d’énergie sur tous les tableaux. Après Prague, ils étaient très fatigués et aujourd’hui, ils ont peut-être un contre coup avec une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues. »