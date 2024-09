Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Le coach de l’ASSE a été interrogé sur les dernières recrues stéphanoises et sa gestion du cas Mickaël Nadé. Voici la retranscription de ses mots.

Olivier Dall’Oglio (coach de l’ASSE) : « De toute façon, obligatoirement, quand tu perds, c’est jamais très gai. Mais ça ne doit pas durer longtemps. C’est quelque chose qui doit être vite évacué. C’est surtout d’analyser, d’analyser pourquoi on a perdu, pourquoi ça s’est mal passé sur certaines phases. Mais en même temps, regardez aussi, parce qu’on a tendance à tout noircir, c’est pas si noir que ça en fait. Il y a aussi, quand on revoit le match, quand on l’analyse, il y a des choses qui sont bien, qui sont peut-être pas allées au bout. Voilà, je parle offensivement. »

Lucas Stassin : « Il a été pris pour ça (sa finition). Après, c’est un garçon qui a 19 ans. C’est pareil, aujourd’hui on est dans de la construction, il faut être patient. Alors je sais que ça ne va pas de pair avec le football. Mais c’est une obligation. On ne peut pas demander à un jeune joueur de débarquer et de dire tu es le sauveur. Non, je pense que si on reprend un petit peu ce qui s’est passé avec Cardona la saison dernière, vous avez très bien vu que quand il est arrivé, il n’était pas très performant. Il a eu quand même aussi pas mal de critiques là-dessus. Elles se sont vite tues. Là, ça va être la même chose. Nous, on est patient, on sait qu’il faut construire. Il faut amener ces joueurs dans les meilleures conditions, les mettre dans les meilleures conditions pour qu’ils soient performants le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas demander l’impossible non plus. »

ASSE : Pourquoi Mickaël Nadé n’a pas joué depuis le début de saison ?

Sur Mickaël Nadé : « Effectivement, Mika n’a pas fait de préparation, pas plus que Aïmen. Aïmen pour blessure, Mika pour… Un autre cas, c’était différent, mais il n’a pas pu se préparer normalement. Donc, entre temps, l’équipe a avancé, elle a bossé, on a avancé. Je compte bien sûr sur Mika, bien sûr que je compte sur Mika. Je lui ai dit, je lui redirai. Mais aujourd’hui, voilà. Il y a une ossature qui s’est d’abord dégagée, bien sûr que ça peut évoluer, mais aujourd’hui ce que je veux c’est qu’il se prépare bien, c’est ce qu’il a fait, et qu’il revienne à son meilleur niveau et c’est ce qu’il est en train de faire. »

La trêve internationale peut-elle rebattre les cartes ? « Les cartes, ce n’est pas lié à la trêve internationale. C’est lié à tout, chaque semaine. Ça peut être différent. Après, c’est moi qui fais les choix, bons ou mauvais. Mais par rapport à ce que je vois, je ferai les meilleurs choix possibles. »

« Beaucoup de communication est obligatoire. On travaille autant bien sûr sur le terrain qu’en vidéo, en collectif, en individuel. Mais ça passe par beaucoup de communication. Il faut qu’il y ait beaucoup d’échanges entre tout le monde. Donc des fois ça se fait directement, des fois ça peut se faire avec le staff aussi, des garçons qui travaillent aussi indirectement avec les joueurs. On a fait beaucoup de travail plus individualisé ces derniers temps. Vu qu’on n’avait pas tout le monde sur les derniers 15 jours, ça nous a permis de travailler avec les nouveaux qui venaient d’arriver pour qu’ils prennent leur repère rapidement. Ceux qui sont là depuis un bout de temps aussi sur comment on peut améliorer à ton poste, etc. sur un travail plus individualisé. Donc voilà comment on essaie de mettre du lien et redonner confiance à tout le monde. »

« Anthony (Briançon) va reprendre l’entraînement. Effectivement, on ne l’a pas évoqué, mais il a eu un choc sur son genou qu’on a réparé. Il a pris le temps là-dessus. On devrait le voir lundi à l’entraînement déjà. Benjamin s’entraîne régulièrement avec le groupe. Pour l’instant, on reste comme ça. »