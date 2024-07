À un mois de la reprise de la Ligue 1, l’ASSE poursuit sa préparation estivale. Après un match nul face à Clermont (1-1), les Verts ont l’opposition face à Villareal en ligne de mire. En coulisses, le board de l’ASSE a reçu un visiteur assez spécial.

L’ASSE s’internationalise. Un mois et demi après son rachat officiel par le groupe canadien Kilmer Sports Ventures, avec à sa tête Larry Tanenbaum, les Verts ont changé de dimension. Ivan Gazidis au pouvoir, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld à la direction du mercato. Les changements sont profonds et les premiers mouvements estivaux en témoignent. Deux arrivées de joueurs bien connus du football français avec Yunis Abdelhamid et Zuriko Davitashvili mais aussi, et surtout, les arrivées de Ben Old et Augustine Boakye, deux joueurs made in « DATA », preuve du travail de la nouvelle direction.

Un président argentin fan de l’ASSE

Ce lundi 22 juillet, l’ASSE s’est un peu plus exportée à l’international. En effet, Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Xavier Pizay ont reçu un invité un peu spécial. Président du Club Atlético Excursionistas, formation évoluant en deuxième division argentine, Javier Méndez Cartier a visité les installations de l’Étrat. Pour quelles raisons ? Probablement car les deux équipes partagent les mêmes couleurs : le vert et le blanc.

𝑽𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂 𝒂𝒍 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕-𝑬́𝒕𝒊𝒆𝒏𝒏𝒆 🇳🇬🤝💚 Hoy visité el Centro Deportivo Robert Herbin @ASSEofficiel , donde fui recibido por sus directivos: Jean François Soucasse (Presidente Ejecutivo), pic.twitter.com/aPouqfEI91 — Javier Méndez Cartier (@JMendezCartier) July 22, 2024

Le président Argentin en a profité pour rappeler que c’est à Saint-Etienne que s’était préparée l’Argentine « avant la Coupe du Monde 1998 en France où l’on se souvient encore des bâches vertes, un système anti-espionnage qui avait permis la préparation de la tactique d’où est issu le but de Zanetti contre l’Angleterre ». Les deux présidents ont parlé football et actualité du club avant de poser pour une photo où se retrouvent les maillots de l’ASSE et du Club Atlético Excursionistas, teintés de vert et blanc. Une connexion ASSE-Argentine qui rappelle évidemment les Argentins qui ont joué pour Saint-Etienne, avec notamment Oswaldo Piazza, Augusto Fernandez ou encore Gonzalo Bergessio…