Ce week-end, l'ASSE était opposée au LOSC. Les Stéphanois enchaînaient ainsi un deuxième déplacement consécutif à l'extérieur avant de recevoir le Stade Rennais le week-end prochain. Comme après chaque match des Verts, Patrick Guillou a livré son analyse dans sa chronique pour Le Progrès.

Après avoir posé des difficultés au LOSC, l’ASSE a finalement dû s’incliner en seconde période. Réduits à dix trois minutes après la reprise, les Stéphanois n’ont pas tenu et ont encaissé trois buts supplémentaires, s’inclinant lourdement (4-1).

Des faiblesses défensives pour l’ASSE

Pour débuter son analyse, l’ancien joueur de l’ASSE pointe plusieurs lacunes défensives. Depuis l’arrivée d’Horneland, les Verts n’ont toujours pas réussi de clean sheet et ont concédé neuf buts. Depuis le début de la saison, ce total s’élève déjà à 43, soit plus de deux par match.

"La défense centrale est aux abois (erreurs de relance, de placement, de concentration et d’alignement). Un milieu de terrain sans véritable patron. [...] Devant, Stassin se cherche encore. [...] Davitashvili se montre à son avantage statistiquement. Cependant, il oublie régulièrement ses partenaires mieux placés."

L’ASSE manque ainsi d’individualités capables de faire la différence. Malheureusement, l’équipe peine à concrétiser la majorité de ses occasions. Une inefficacité qui se paie cash lorsque des erreurs surviennent et permettent à l’adversaire de récupérer le ballon.

"Cette équipe autrefois à l’agonie a besoin de temps pour se muer en machine de guerre. Ce groupe est systématiquement puni dans ses points faibles."

Des choix urgents à faire ?

Trente et un jours après l’ouverture du mercato hivernal, l’ASSE ne comptait qu’une seule recrue avant ce match : Irvin Cardona. Le lendemain, le club a officialisé l’arrivée du défenseur français Maxime Bernauer. Sera-t-il suffisant pour assurer le maintien ?

"On prend les mêmes et on recommence. Avec l’ancien triumvirat en bandoulière, on prône les vertus de la débrouille. [...] Malgré ce nouveau camouflet circonstancié, le coach norvégien résiste aux vents contraires. Il refuse ce voyage en sinistrose."

L’ASSE devra impérativement prendre trois points le week-end prochain face à Rennes, une équipe qui s’est imposée dans les derniers instants ce dimanche contre Rennes.