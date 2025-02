L'AS Saint-Étienne ne cesse de renforcer sa stratégie commerciale afin de dynamiser son merchandising et séduire un public toujours plus large. Avec une approche innovante, mêlant tradition et modernité, le club met tout en œuvre pour propulser la marque ASSE et générer un lien fort avec ses supporters.

Sous l'impulsion d'Arnaud Jaouen et Brice Mazenod, la boutique des Verts ne cesse de proposer de nouvelles collections et produits en phase avec les attentes des fans. L’objectif est clair : séduire toutes les générations et encourager l’acte d’achat. Des initiatives comme Octobre Rose, la Sainte-Barbe ou le tournoi des Sept Collines sont autant d’opportunités pour dévoiler des produits inédits. « Il ne se passe pas un mois sans la sortie d’un nouveau produit », affirme Arnaud Jaouen dans Le Progrès.

L'ASSE mise également sur la mise en avant du terroir avec des collaborations locales telles que le Chocolat des Princes ou la Savonnerie d’Auvergne-sur-Loire. Une démarche qui permet au club de raconter d’autres histoires et de tisser un lien unique avec son territoire.

Une transformation digitale réussie pour l'ASSE

Dans une ère où le commerce en ligne occupe une place prépondérante, l’ASSE a franchi un cap important en lançant une nouvelle version de sa boutique en ligne sous Shopify. Ce changement stratégique permet au club de moderniser son offre et d’optimiser l’expérience utilisateur, notamment sur mobile, en s’alignant sur les pratiques des grands clubs européens comme l’AC Milan ou le FC Barcelone.

« Nous étions sur une ancienne version de Prestashop qui ne répondait plus à nos attentes », expliquait, cet été, Brice Mazenod. Shopify offre désormais à l’ASSE la possibilité d’unifier sa boutique physique et en ligne, facilitant ainsi la gestion des retours, l’utilisation des cartes cadeaux et le déploiement de boutiques éphémères, accessibles depuis un iPad ou un iPhone.

De nouvelles idées pour demain...

Grâce à ces initiatives, l’ASSE a enregistré sa meilleure saison en matière de merchandising depuis une décennie en 2023-2024, une tendance qui semble se confirmer. Les ventes de maillots, notamment ceux floqués au nom des nouveaux arrivants, ont explosé à Noël, témoignant de l’attachement des supporters aux joueurs du club.

Le club ne s’arrête pas là et prépare le lancement d’une gamme 3D dédiée au vestiaire féminin, répondant ainsi aux attentes croissantes de sa clientèle féminine. Par ailleurs, en collaboration avec Saint-Étienne Métropole, l’ASSE adopte une démarche écoresponsable en proposant une offre de réemploi des équipements via son programme ASSE Cœur-Vert et l’atelier Emmaüs.

Une ouverture vers le B2B et le soutien aux entreprises locales

Dans le cadre de son développement, l’ASSE envisage également de renforcer ses relations avec les partenaires et revendeurs en ouvrant une plateforme B2B. Une initiative qui s’inscrit dans une volonté d’optimiser la distribution de ses produits tout en soutenant l’économie locale.

Le dynamisme du merchandising stéphanois témoigne ainsi d’une volonté affirmée de modernisation et de diversification. Entre innovation digitale, ancrage territorial et engagement sociétal, l’ASSE se positionne comme un acteur majeur du merchandising sportif en France, avec une ambition claire : conquérir de nouveaux supporters tout en renforçant les liens avec son public historique.