L’ASSE a recruté cet été Zuriko Davitashvili. L’ailier géorgien a réussi ses débuts en amical ce samedi. Adel Chadli, adjoint de Willy Sagnol en sélection, s’est exprimé auprès de nos confrères de Poteaux Carrés. Extraits.

Adel Chadli (Adjoint de la Géorgie) : « J’ai vu son premier match en vert contre Villarreal. Je suis ravi pour Zuriko ! J’étais déjà content qu’il signe à Sainté. Je lui ai beaucoup parlé du club pendant l’Euro. J’ai eu plusieurs membres de l’ASSE qui sont venus aux renseignements. J’ai principalement échangé avec Loïc Perrin, mais aussi avec le Doc, etc. Loïc et Jeff ont été très bons, il y avait des pourparlers, mais Sainté n’a pas voulu déranger Zuriko pendant l’Euro. J’ai eu Loïc a plusieurs reprises concernant Zuriko(NDLR : Davitashvili), ça fait un bon moment qu’il le suivait. »

Davitashvili au courant de l’ambiance du Chaudron

Adel Chadli (Adjoint de la Géorgie) : « C’est une très belle recrue pour Sainté ! Je lui ai tellement parlé du club, de l’ambiance… Bon, en même temps, l’ambiance, il la connaît un peu, il en a eu un bel échantillon il y a 3 mois avec les Girondins ! (rires) Quand il est sorti à 10 minutes de la fin, Bordeaux menait 1-0. Mais Sainté poussé par son public a tout renversé avec ce doublé d’Irvin Cardona. Comme tout le monde, Zuriko (NDLR : Davitashvili) est impressionné par la ferveur du public stéphanois et impatient de le retrouver, avec un maillot vert désormais ! […] avec Willy, on lui a bien « vendu » le club. On lui a dit que l’ASSE est un club extraordinaire avec le meilleur public de France. On lui a dit aussi que la ville était très bien quand bien même beaucoup disent qu’elle n’est pas extraordinaire. »

Un Zuriko rassuré

Adel Chadli (Adjoint de la Géorgie) : « On a assuré à Zuriko (NDLR : Davitashvili) qu’il allait se sentir bien avec sa famille dans la région stéphanoise et que les supporters allaient lui donner des frissons. Au début il avait un peu peur par rapport à l’état du club, qui était en train de changer de mains. Mais on lui a bien « vendu » le club, sachant que le club a été bien vendu justement. Zuriko a été rassuré quand il a su que le club avait été racheté par des gens sérieux, qui ont projet solide et qui ont les moyens d’avoir de belles ambitions.

On lui a dit : « à partir du moment où un club te veut absolument, que des gens comme Loïc et le coach Olivier comptent vraiment sur toi, fonce. Signe à Sainté, tu ne peux pas rêver mieux ! » Je lui ai dit : « si t’arrives à vite te mettre dans la poche le public, t’as tout gagné. » Je lui ai dit : « là-bas, les gens sont des passionnés : soit on t’aime, soit on te déteste ! » (rires). Bon, on va dire qu’il a déjà fait en sorte de mettre tous les atouts de son côté dès son premier match en vert. On compte sur lui pour confirmer en match officiel bien sûr ! »