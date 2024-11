L'ASSE jouait contre l'Olympique Lyonnais hier soir pour le retour du derby (défaite 1-0). Une rencontre qui aura forcément frustré les supporters stéphanois qui au regard du match espéraient repartir avec un point. Malheureusement, l'issue du match est en faveur des rhodaniens. L'After Foot a débriefé la rencontre en compagnie de Daniel Riolo et Florent Gautreau.

"L'ASSE, je ne vois pas comment ils peuvent marquer un but"

Les chroniqueurs ont ouvert le débrief en déclarant : "L'ASSE, je ne vois pas comment ils peuvent marquer un but. Il y a des éléments intéressants dans leur organisation, ils remportent leurs duels, mais je les trouve inoffensifs."

"Je trouve tout de même que c'est mieux. Il y a trois ou quatre matchs, ils faisaient vraiment pitié. Sur ce match, ils ont été dignes et vaillants, mais ils se sont rapidement heurtés à leurs limites. Ils manquent de qualité, à l'exception d'un joueur qui se démarque du lot, Davitashvili. Vu la faiblesse du niveau en Ligue 1, si j'étais Stéphanois, j'espérerais même pouvoir éviter la relégation cette saison. Lyon a montré une réelle supériorité dès qu’ils ont accéléré, même si ça n’a duré qu’un moment."

"Il est difficile de saisir ce que représente le derby pour lyonnais et stéphanois"

"Ce derby est un événement unique, presque "privatisé" entre Lyonnais et Stéphanois ; pour ceux qui ne soutiennent ni l’un ni l’autre, il est difficile de saisir ce que ça représente. Le simple fait de jouer contre une équipe perçue comme plus faible et de risquer de perdre est presque honteux pour eux, ce qui peut leur mettre une pression qui les paralyse."

Alors que des rumeurs évoquaient un entraîneur menacé, Daniel Riolo a conclu en disant : "En tout cas, ce soir, avec les moyens qu’il avait, Dall’Oglio a fait un bon match et de bons choix."