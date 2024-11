Dimanche 10 novembre 2024, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée 1-0 lors du derby face à l’Olympique Lyonnais, une défaite qui laisse un goût amer dans la bouche des supporters des Verts. Après une victoire face à Strasbourg, cette chute dans le Rhône marque un résultat douloureux pour l’équipe stéphanoise. Bien que l’ASSE ait tout donné sur le terrain, la solidarité et la détermination n’ont pas suffi face à un OL supérieur dans la gestion de cette rencontre. Larsonneur est moqué ce mardi par l'OL.

Le match a été marqué par une prestation de Gautier Larsonneur, le gardien de l’ASSE, qui a réalisé plusieurs arrêts décisifs et a évité un score plus lourd. À plusieurs reprises, le portier stéphanois a démontré toute sa classe, repoussant des tentatives dangereuses de l'attaque lyonnaise. Mais en fin de match, le climat a pris une tournure plus tendue. Lors d'un échange avec les supporters lyonnais dans le virage, Larsonneur n’a pas hésité à répondre aux provocations, une réaction qui, à chaud, semble avoir perturbé son calme.

Dans la foulée, une erreur technique, rare pour un gardien de ce niveau, a failli coûter cher à Saint-Étienne. Alors qu’il tentait de relancer proprement depuis son pied, Larsonneur a mal négocié une passe et a concédé un but gag. Heureusement pour lui, l’arbitre a annulé ce but suite à une main de Mikautadze, évitant une humiliation supplémentaire pour le joueur et son équipe.

Mais cette erreur n’a pas échappé aux lyonnais, qui ont rapidement tourné cette situation en dérision. Sur leurs réseaux sociaux, l’OL a publié une vidéo moqueuse de Larsonneur, soulignant la maladresse du gardien stéphanois. Ce trolling n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu d’une rivalité déjà bien ancrée entre les deux clubs. Cette défaite est un coup dur pour l’ASSE, qui devra se relever rapidement pour éviter de voir cette chute affecter le reste de sa saison. Les Verts auront à cœur de redresser la barre lors des prochaines rencontres.

Venez les gars on dit que … 🤣🔴🔵 pic.twitter.com/eOqBshccQG — Olympique Lyonnais (@OL) November 12, 2024