L'ASSE va se projeter sur la trêve internationale après un derby qui s'annonce intense. Plusieurs joueurs vont partir rejoindre leurs sélections nationales. Parmi eux, Le stéphanois Lucas Stassin va jouer un double opposition d'une importance capitale. Explications.

Deux matchs aux couteaux pour la Belgique

L'attaquant stéphanois qui a retrouvé du temps de jeu ces dernières semaines a été retenu par son sélectionneur Jacky Mathijssen. La rencontre à venir entre les espoirs de la Belgique et ceux de la République tchèque s'annonce cruciale et passionnante dans le cadre des barrages pour le Championnat d'Europe des moins de 21 ans. Ce match opposera deux équipes ambitieuses, prêtes à tout pour se rapprocher de la compétition.

Le match en Belgique se jouera le vendredi 15 novembre à 20h. Le retour en République Tchèque se jouera le mardi 19 novembre à 17h30. Le score cumulé permettra de déterminer laquelle de ces deux équipes va rejoindre la Slovaquie à l'été 2025.

L'équipe de France d'un ancien stéphanois Jérémie Janot est-elle d'ores et déjà qualifiée.

Stassin veut jouer l'Euro U21

L'Euro U21 est l'un des tournois les plus captivants du football européen, un véritable tremplin pour les jeunes talents du continent. Organisé par l'UEFA, le Championnat d'Europe des moins de 21 ans (UEFA Under-21 Championship) permet aux meilleurs espoirs du football de s'affronter, de représenter leur pays, et de montrer qu'ils sont prêts pour le plus haut niveau. Le tournoi rassemble 16 équipes nationales européennes. La phase finale de l'Euro U21 se déroule en deux étapes : une phase de groupes, où les équipes s'affrontent pour décrocher leur place en quarts de finale, puis une phase à élimination directe avec des matchs couperets jusqu’à la finale.

À Lucas Stassin et la Belgique de faire le nécessaire lors de cette double opposition contre la République Tchèque ! Trois places restent à pourvoir dans cette compétition. Les deux autres barrages sont Finlande-Norvège et Géorgie-Croatie.