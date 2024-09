Ce samedi à 17h, les joueuses de l’ASSE vont effectuer leur second déplacement consécutif de la saison. Après leur succès à Reims, les Vertes vont cette fois-ci s’en aller du côté de Nantes. Face à un club promu, l’ASSE espère bien continuer sur sa dynamique pour aller chercher un second succès. Seconde buteuse de la saison, Lisa Martinez aborde cette saison avec beaucoup de sérénité. C’est sous les yeux de Jaeson Rosenfeld, qu’elle va porter pour la seconde fois la tunique Verte en match officiel.

Nantes – ASSE : Deux fois dans le même week-end !

C’est un week-end comme il en arrive peu dans une saison. Les deux équipes de l’ASSE vont se déplacer à Nantes. Les joueuses de Laurent Mortel disputeront la seconde journée d’Arkema Première Ligue le samedi à 17h, tandis que les hommes d’Olivier Dall’Oglio joueront le dimanche à 17h. Dans une interview accordée au Progrès, Lisa Martinez évoque sa mentalité » J’ai la grinta, faim de gagner tout le temps «

Lisa est un véritable atout pour son coach Laurent Mortel qui indique « Elle donne envie à ses coéquipières de jouer et de se mettre minable. C’est bien pour nous d’avoir ce genre de locomotive. De par ses qualités athlétiques, de ce qu’elle dégage sur un terrain, on a besoin de ce genre de joueuse. Son jeu de tête et son engagement sont également très intéressants, sa propension à se projeter aussi. Et puis elle est capable d’alterner jeu court et jeu long. »

Une solide expérience à seulement 24 ans

Il faut dire que son parcours est assez atypique. A 24 ans, elle possède déjà une jolie expérience. Lisa Martinez, originaire de Montpellier, a commencé sa formation au P.I Vendargues avant de rejoindre le Montpellier Hérault SC en 2011. Défenseure talentueuse, elle a remporté deux titres de Championne de France U19, en 2017 et 2018. En 2019, après avoir été sacrée Championne d’Europe U19 avec l’équipe de France, elle signe son premier contrat professionnel et est prêtée aux Glasgow Rangers pour une saison.

À son retour en France, elle rejoint Metz (D2), puis Soyaux (D1). En 2022, Martinez retourne en Écosse, où elle brille avec les Rangers, remportant la Coupe de la Ligue dès sa première saison. Plus récemment, elle a remporté le championnat et la Coupe d’Écosse féminine, avant de décider de revenir jouer en France.

De plus, elle a déjà connu deux grosses blessures. VIctime d’une rupture du ligament croisé à chaque genou, elle est à chaque fois revenue, après un long combat. » Tu te dis est ce que ma carrière est foutue ? Tu vois des filles de ton âge en équipe de France… […] Depuis mi-janvier je rejoue. J’ai repris confiance en moi. «

Le Progrès précise que face à Nantes, c’est sous les yeux de Jaeson Rosenfeld déjà présents lors de la séance d’entraînement de ce mercredi que les Vertes vont disputer une nouvelle rencontre. Il se rendra ensuite au match de l’équipe masculine le lendemain.