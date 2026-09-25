L'Observatoire du football CIES a publié sa 554e Lettre hebdomadaire consacrée aux joueurs disposant des plus hautes valeurs marchandes dans 55 championnats hors du Big-Five. En Ligue 2, l'ASSE place quatre éléments dans le top 10.

L'ASSE est bien représentée dans le dernier classement dévoilé par l'Observatoire du football CIES. Dans sa 554e Lettre hebdomadaire, l'organisme suisse s'est intéressé aux joueurs disposant des plus hautes valeurs de transfert estimées dans 55 championnats situés en dehors des cinq grands championnats européens. Et en Ligue 2, quatre joueurs des Verts apparaissent dans le top 10. Une donnée qui vient mettre en lumière le potentiel économique de plusieurs éléments du groupe stéphanois.

Jakob Breum, la très bonne pioche de l'ASSE

La meilleure position pour un joueur des Verts revient à Jakob Breum. Le milieu offensif danois de 22 ans occupe la troisième place du classement de Ligue 2 avec une valeur estimée à 12,4 millions d'euros par le CIES. Sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2031, le milieu offensif a été recruté 2,2 millions d'euros l'été dernier d'après Transfermarkt. Breum complète un podium dominé par Tylel Tati, défenseur central du FC Nantes valorisé à 20,8 millions d'euros. La deuxième place revient à Ange Tia, ailier du Stade de Reims, estimé à 14,4 millions d'euros.

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L'ASSE, Reims et Nantes très représentés

Trois autres Stéphanois figurent également parmi les dix joueurs les mieux valorisés de la division. Thierno Ballo, ailier âgé de 24 ans et sous contrat jusqu'en 2030, pointe à la septième place avec une estimation de 9,1 millions d'euros. Une position qui récompense le bon début de saison de l'international autrichien (quatre buts, deux passes décisives).

Juste derrière lui, Kévin Pedro occupe la huitième position. Le défenseur latéral de 20 ans, pur produit de L'Étrat et lui aussi lié aux Verts jusqu'en 2030, est évalué à 9 millions d'euros. Enfin, l'ASSE compte un quatrième représentant dans le classement avec Zuriko Davitashvili. L'international géorgien de 25 ans apparaît à la neuvième place, avec une valeur estimée à 8,1 millions d'euros. Sous contrat dans le Forez jusqu'en 2029, il complète donc une présence stéphanoise particulièrement importante dans ce classement.

Trois pans de l'ASSE valorisés

De quoi valoriser trois pans du club version Kilmer Sports Ventures. En effet, Pedro représente la réussite de la jeunesse stéphanoise, avec un joueur titulaire indiscutable comme latéral droit et buteur à Metz. Le tout avant d'honorer sa première convocation avec la République démocratique du Congo. Pour Breum et Ballo, c'est le mercato estival particulièrement réussi de l'ASSE qui est récompensé. Les deux joueurs sont impliqués sur dix buts en sept rencontres de Ligue 2.

Enfin, Davitashvili se distingue par son sérieux après être resté dans le Forez cet été. Courtisé, à l'image de Lucas Stassin parti à Séville, le Géorgien est resté très professionnel, et ce malgré sa deuxième saison de suite en Ligue 2. De retour à un niveau conforme à son talent, il a failli être l'un des hommes forts du succès frôlé de peu par les Verts à Metz !

Le top 10 des joueurs les mieux valorisés en Ligue 2 selon le CIES