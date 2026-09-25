Dennis Appiah a lancé le derby normand jeudi soir. L’ancien défenseur de l’ASSE a ouvert le score de la tête face au FC Rouen, avant la victoire du SM Caen (3-2). Un succès important pour le club qu’il a retrouvé cet été.

Il n’a fallu que huit minutes à Dennis Appiah pour se montrer décisif. Sur un corner frappé par Ivann Botella, le capitaine caennais a surgi au premier poteau et placé une tête hors de portée du gardien rouennais. Le SM Caen prenait ainsi l’avantage dans un derby disputé devant plus de 17 000 spectateurs au stade Michel-d’Ornano. La rencontre comptait pour la huitième journée de Ligue 3 Betclic.

Le but de l’ancien Stéphanois n’a toutefois pas suffi à mettre Caen à l’abri. Malik Tchokounté a égalisé juste avant la pause, puis Armand Gnanduillet a inscrit deux buts coup sur coup pour redonner de l’air aux Normands. Rouen a réduit l’écart dans le temps additionnel par Joël Viana, sans parvenir à revenir. Résultat final : une victoire 3-2 qui met fin à l’invincibilité du leader rouennais.

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Un retour à Caen gagnant pour Appiah

Parti de l’ASSE à l’issue de son contrat en juin, Appiah a retrouvé Caen en juillet, dix ans après son départ pour Anderlecht. Le défenseur de 34 ans connaissait déjà bien le club : il y avait disputé 114 rencontres lors de son premier passage et participé à sa montée en Ligue 1. Son retour répondait aussi au besoin d’expérience d’un effectif engagé dans la course à la montée.

À Saint-Étienne, Appiah avait occupé plusieurs postes en défense. Il comptait aussi parmi les joueurs capables de prendre la parole dans le vestiaire. Le voir porter le brassard à Caen s’inscrit dans cette continuité.

Jeudi, le défenseur a ajouté l'efficacité offensive, dont il n'est pas coutumier, à ce rôle de capitaine. Son but a lancé une soirée qui pouvait peser lourd dans le haut du classement : Rouen arrivait à d’Ornano sans défaite, tandis que Caen occupait la troisième place avant le coup d’envoi. Après ce succès, le Stade Malherbe revient à deux points du leader. Appiah, inusable, reste ainsi au cœur d’un projet de montée, désormais sous le maillot caennais.