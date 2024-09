Les Verts ont arraché un précieux point du match nul (2-2) à la Beaujoire après avoir été menés de deux buts. L’attaquant de l’ASSE, Ibrahim Sissoko s’est illustré grâce à son doublé, et a fait part de son soulagement au micro de DAZN à l’issue de la rencontre. Retranscription.

« On avait besoin de se faire pardonner »

Ibrahim Sissoko (attaquant ASSE) : « Je pense que c’est un bon point. Après la grosse gifle de la semaine dernière, on avait à cœur de faire un match solide et je pense que c’est ce qu’on a accompli cet après-midi. »

« Je pense que c’est une arme (ce renversement) qu’il faut garder. Un match comme ça, il faut montrer qu’on a du caractère. Il ne faut pas lâcher. Il faut avoir de l’ambition. On sait que tous les matchs de Ligue 1 vont être compliqués. La saison est très longue. Chaque point va compter. »

« Moi, je ne vois pas l’action (du pénalty) dès le départ. Mais quand je me rapproche, je vois qu’il y a du sang. Je me dis que quand il y a du sang, c’est pas bon. Après les images que l’arbitre a revues, il a accordé pénalty. »

» Dès le départ on sait qui sont les tireurs et le tireur il a pris la balle tout simplement. »

« Oui, je l’ai vu grand (Alban Lafont), mais je me suis dit que si il est bien tiré, il ne peut pas l’avoir. Je choisis un côté, je l’ai frappé fort. »

« Je pense que tout au long de la saison, c’est un douzième homme qu’on aura besoin. Autant les avoir avec nous que contre nous. Et surtout, après la gifle de la semaine dernière, je pense qu’on avait besoin de se faire, entre guillemets, pardonner. Donc non, c’était normal d’aller fêter ça avec eux. Je pense que ça a fait plaisir à du monde et que sur le terrain, on a essayé de le rendre. »