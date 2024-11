Après une victoire précieuse face à Montpellier, l'ASSE espère entamer une série du côté de Rennes. Dylan Batubinsika et les siens affronteront le SRFC ce samedi à 17 heures. L'international congolais s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extrait.

"Abdelhamid a une grosse force mentale !"(Dylan Batubinsika, défenseur de l'ASSE avant le match contre Rennes)

"Il était très bien. Je pense qu'il était revanchard face aux dernières prestations qu'il avait faites. Peut-être qu'il n'a pas joué au niveau qu'il voulait et au niveau où on l'attendait peut-être. Mais il a su répondre présent et on n'a pas été surpris parce qu'on le côtoie au quotidien. C'est un gros travailleur et au vu de sa carrière qu'il a fait jusqu'à présent, c'est quelqu'un qu'on connaît en Ligue 1. C'est une valeur sûre. Parfois, dans le foot, on passe des moments difficiles, mais c'est la manière dont on se relève qui est la plus importante et il a fait preuve de beaucoup de caractère."

Touché par le traitement des supporters ? Batubinsika répond !

Dylan Batubinsika (Défenseur de l'ASSE) : "Un petit peu, c'est normal. On peut voir comment on est traité vis-à-vis des supporters. Nous, en tant que joueurs, on essaie de ne pas y prêter attention, mais forcément, on sait et je pense qu'il est au courant. Mais il est resté, il a été touché. Mais on l'a toujours vu de bonne humeur à l'entraînement tout le temps. Chaque semaine, il ne le montrait pas forcément. Et surtout, il a beaucoup travaillé. Du coup, comme je le disais, on n'est pas surpris du fait qu'il a réussi à se relever. Il a une grosse force mentale et c'est tout à son honneur aujourd'hui."

Qu'il ne soit plus capitaine, ça change quelque chose ? Non, pour moi, c'était le même. C'est lui qui a pris la parole à l'échauffement. C'est lui qui prend la parole au vestiaire. C'est un leader naturel, avec ou sans le brassard. En vérité, son rôle, il reste le même. Il ne s'est pas éteint. Au contraire, il était très présent et il nous a apporté toute son expérience, comme il le fait dans tous les matchs qu'on a faits jusqu'à présent. Même en étant sur le banc de touche, il a toujours été le capitaine dans l'âme qu'il est depuis toujours. Et c'est très important pour nous.