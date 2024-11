La nouvelle a fait l’effet d’un coup de tonnerre : Le Coq Sportif, emblématique équipementier français, a été placé en redressement judiciaire et pourrait être liquidé. Symbole d’un savoir-faire hexagonal reconnu à l’international, cette marque historique avait forgé son identité en habillant des générations d’athlètes et en accompagnant des clubs de légende, dont l’ASSE.

Une marque indissociable de l'ASSE

Le Coq Sportif et l’ASSE partagent une histoire commune gravée dans l’imaginaire collectif. L’équipementier fut l’un des partenaires emblématiques des Verts durant leurs heures de gloire, notamment lors de l’épopée européenne de 1976. Les maillots verts frappés du logo au coq sont devenus des pièces iconiques, témoins d’un âge d’or où Saint-Étienne faisait trembler l’Europe.

Plus récemment, Le Coq Sportif avait renoué avec le club stéphanois, signant un partenariat en 2015 qui s’étendit sur plusieurs saisons. Ce retour fut salué par les supporters, voyant dans cette alliance un hommage aux valeurs et traditions communes : passion, authenticité et attachement à l’histoire.

Une chute difficile à enrayer

Malgré son prestige, Le Coq Sportif n’a pas échappé aux défis économiques. Déjà fragilisé par des pertes financières conséquentes, l’équipementier a vu ses difficultés s’aggraver en 2023 et 2024. Le contrat ambitieux signé pour équiper les athlètes français aux Jeux Olympiques de Paris, loin de redresser la barre, a contribué à alourdir les comptes de l’entreprise, incapables de tenir sur la durée.

En octobre 2024, la marque a été placée en redressement judiciaire, et les perspectives de sauvetage s’amenuisent. Une disparition éventuelle marquerait une perte immense pour le patrimoine sportif français et pour les clubs ayant écrit leur histoire à ses côtés, comme l’ASSE.

Une empreinte indélébile

Si l’avenir du Coq Sportif est désormais incertain, son héritage, lui, restera intact. Pour les supporters stéphanois, le coq demeure plus qu’un simple logo : un symbole d'Histoire et de conquêtes mémorables. Alors que l’équipementier lutte pour sa survie, les Verts et leurs supporters, eux, continueront de se souvenir de cette marque qui fait partie intégrante du patrimoine stéphanois.