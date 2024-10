Ce samedi, l’ASSE s’est imposée un but zéro contre le FC Nantes. Cette victoire a permis aux Vertes de réaliser une très belle opération. Deux victoires consécutives et acquises à l’extérieur !

L’ASSE parmi les quatre meilleures équipes

Il ne fallait pas être en retard ce samedi 28 septembre. Au bout d’une minute trente de jeu, Cindy Caputo récupère un ballon mal dégagé par la défense nantaise. D’une frappe puissante, l’attaquante de l’ASSE trompe la gardienne adverse. Ce sera le seul but de cette rencontre remportée 1-0 par l’ASSE. Ce succès permet à l’ASSE d’être l’une des quatre équipes qui a remporté la totalité de ses matchs, en compagnie du Paris FC de l’OL et du PSG.

« Dans le contenu, on a été un peu plus cohérents que la semaine dernière, on a conservé les valeurs qui nous animent depuis un petit moment dans les duels, dans le fait d’être plus compacts. On savait que Nantes était une équipe qui allait nous poser beaucoup de problèmes, car c’est une belle formation, qui a un réel projet de jeu. Peu d’équipes concurrentes directes viendront prendre des points ici. Donc oui, c’est une victoire qui va nous faire du bien. Je la trouve plus construite que la semaine passée mais on est encore loin des standards de ce que l’on peut faire. »

Voici le résumé de la rencontre