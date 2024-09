Du 14 septembre au 06 octobre prochain vont se dérouler les championnats du monde de Futsal en Uzbekistan. Pour la première fois de son histoire, l’Équipe de France va disputer cette compétition ! Assez méconnu par les français, cette discipline a pourtant permis à de nombreux footballeurs de progresser. C’est le cas du défenseur de l’ASSE Yunis Abdelhamid.

La France aux championnats du monde de Futsal

C’est une compétition qui sera à suivre en partie sur la Chaîne L’Equipe, avec notamment l’ensemble des matchs des français qui seront diffusées

Lundi 16 septembre, 17h : Guatemala – France

Jeudi 19 septembre, 17h : France – Venezuela

Dimanche 22 septembre, 17h ; France – Iran

Abdelhamid, s’est formé avec cette discipline

C’est un sport rapide et ultra-technique qui se joue avec quatre joueurs de champ et un gardien de but. Dans un article paru sur Le Progrès, Yunis Abdelhamid qui a joué en D2 avant de rejoindre le monde du football professionnel, se confie sur ce que lui a apporté la discipline. » Dans le futsal, il y a beaucoup de joueurs qui ont une qualité de dribble exceptionnelle. Ça m’a aidé à défendre debout, car les tacles étaient interdits, également sur les appuis et le positionnement du corps pour bloquer l’attaquant. «

Plusieurs formateurs de l’ASSE croient aussi aux bienfaits de cette discipline. Actuel coach de la réserve, Razik Nedder a notamment pratiqué lui-même cette discipline a un niveau régional. Ce dernier a aussi proposé des entraînements à l’époque pour ses U12. » J’en faisais énormément quand j’avais les U12. Cela pourrait être un vrai axe de développement. Pour moi, jusqu’aux U14, ça pourrait être un cycle de travail. « »

Ce n’est pas le seul formateur de l’ASSE a être séduit par le futsal. Frédéric Dugand (U19) et David Le Moal (U17) louent aussi les bienfaits de ce sport. » C’est très important pour la technique individuelle du joueur. Il est vite sous pression avec de petits espaces. On travaille beaucoup de choses. La qualité de la première touche, la prise d’informations… « , confié le coach des U17