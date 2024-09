L’ASSE a été rachetée il y a quelques mois par la société Kilmer Sports Ventures, propriété de Larry Tanenbaum, un magnat canadien dont la bonne réputation a rassuré l’ensemble du Peuple Vert. C’est toutefois sur pièce que jugeront les supporters, et afin d’avoir un droit de regard et de parole au sein de l’ASSE, les Socios, emmenés par Julien Béal, ont lancé un mouvement ayant pour but d’entrer dans le capital et donc le CA du club. Une légende des Verts vient de le rejoindre : Michel Platini !

En février 2022, Jérémy Chatonnier, vice-président des Socios Verts, prévient : « Un fonds d’investissement n’est pas et ne sera jamais la bonne solution pour gérer un club de football, idem pour un milliardaire, car un club de football est un bien commun ! Qu’un fonds d’investissement fasse de l’argent avec du football, cela nous semble normal et c’est le jeu du capitalisme. En revanche quand il n’y a plus de garde-fou, c’est là qu’ils sont tentés de faire n’importe quoi, comme à Bordeaux par exemple ! Les supporters ont justement un rôle à jouer dans les instances, celui de « gardien du temple » ! En Allemagne, les clubs allemands font des bénéfices, sont les clubs de football les mieux gérés au monde avec un taux d’identification au club local, une identité très forte et cela est dû notamment grâce à la règle du 50+1 ! »

Platini comme caution pour un projet ambitieux

Afin d’arriver à leurs fins, les dirigeants du mouvement n’ont eu de cesse depuis de nombreux mois de tenter d’attirer des anciens Verts de renom dans le but de donner du crédit et du poids à leur projet. Dernièrement, c’est Lubomir Moravcik, ex-star des années 90 du côté du Chaudron, qui rejoignait les Socios. Aujourd’hui, c’est une légende bien plus emblématique du football stéphanois, mais surtout français qui vient d’être convaincue par ce projet : Michel Platini.

Le Progrès rapporte que « L’ex-capitaine des Bleus s’est laissé convaincre par le projet stéphanois après deux rencontres et une dernière visio il y a trois semaines. « Je pense que son arrivée est une caution pour notre projet. Cela montre son sérieux et celui de tout le mouvement socio en France », explique Julien Béal, le vice-président des Socios Verts » ».

Les Socios sont à ce jour officiellement 3206 et peuvent compter sur approximativement 600 000 euros de promesses de dons. Objectif à terme : rentrer dans le capital du club à hauteur de 5% afin de prendre part aux échanges et décisions concernant l’ASSE. Si cette éventualité paraît encore lointaine, l’arrivée de Michel Platini est sans contestation possible un argument de poids pour ce projet.