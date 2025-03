Battues par Montpellier en toute fin de match (0-1), les joueuses de l'ASSE n'ont toujours pas réussi à engranger de points. Après cette nouvelle défaite, elles doivent désormais se projeter sur le derby, un rendez-vous crucial prévu ce samedi à 21h à Geoffroy-Guichard.

C'est une défaite qui laissera des regrets aux Stéphanoises. Dominées par Montpellier en première période, elles ont montré un meilleur visage après la pause. Mais à quelques secondes du temps additionnel, les locales ont fini par faire la différence.

Après la rencontre, le coach stéphanois, Marc-Antoine Brihat, a réagi :

" C'est dommage, cela fait deux week-ends de suite que nous faisons ce qu'il faut mais nous ne sommes pas récompensés. Notre première mi-temps était moins bien, Montpellier était mieux que nous mais sur la seconde, nous avons reprit le fil du match. On a corrigé nos erreurs, sur le plan de jeu nous étions bons. On a des situations mais on n'arrive pas a marquer et on se fait punir sur la fin de match. Comme je l'ai dit aux filles, il faut continuer à avancer, il ne faut pas lâcher. On va avoir des matchs à notre portée, forcément nous allons avoir Paris et Lyon qui seront compliqués et nous en sommes conscients. Derrière il faut continuer à avancer. Même si là nous méritions mieux, au moins un match nul. Si nous mettons les même ingrédients sur les matchs à venir, cela tournera en notre faveur à un moment donné. "

Un derby très attendu

Malgré cette nouvelle défaite, l'ASSE garde sept points d’avance sur la zone de relégation. Mais avec seulement cinq journées restantes, les points deviennent précieux. Et quoi de mieux qu’un derby pour tenter de rebondir ?

Les Stéphanoises auront à cœur de laver l'affront du match aller. Lors de leur déplacement à Lyon, elles avaient subi une lourde défaite (11-0). Même si l'affiche semble déséquilibrée, elles pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Lors de leur dernier match de Coupe de France contre le PSG, 1 491 spectateurs étaient présents au stade Salif Keita. Cette fois-ci, à Geoffroy-Guichard, l'affluence pourrait être bien plus importante. L’an dernier, ce même derby avait réuni 4 000 spectateurs.

ASSE - OL : Ce qu'il faut savoir