Un match nul frustrant à l'Abbé Deschamps (1-1). Car dans un premier temps menés, comme face à Reims, Paris ou Nantes, les Stéphanois renversaient la situation avant le retour aux vestiaires (Stassin, 45'). Mais la seconde période a eu du mal à s'emballer, malgré la volonté de l'ASSE d'obtenir les trois points.

De la frustration pour Owusu

Elisha Owusu, milieu de l'AJA : "Il y a un peu de frustration parce qu’on tenait vraiment à gagner ce match à domicile, surtout devant nos supporters. Je trouve qu’on a bien démarré la rencontre, mais malheureusement, on encaisse un but. C’est quelque chose qui nous est arrivé un peu trop souvent cette saison. On commence bien, puis un but vient couper notre élan. Malgré tout, je pense qu’on a montré de belles choses. Il y a eu beaucoup d’efforts, on s’est bien battus. On essaie de rester positifs et de continuer à avancer.

À la mi-temps, le coach nous a demandé de ne rien lâcher, de pousser et d’y croire. C’est ce qu’on a essayé de faire jusqu’au bout. Malheureusement, on n’a pas réussi à remporter ce match. Mais ce n’est pas fini. On garde en tête notre objectif, qui est de nous maintenir, et on continue à travailler pour cela."

"On a été en dessous", du côté de l'ASSE

Dennis Appiah, joueur de l'ASSE : "Évidemment, on a besoin de faire plus. Cela dit, décrocher un point à l’extérieur reste intéressant. Mais si on parle de la performance, je pense qu’on a été un peu en dessous sur le plan technique par rapport à nos matchs précédents. (...) En face, on avait une équipe très athlétique, qui misait beaucoup sur les transitions rapides. À plusieurs reprises, quand on perdait des ballons au milieu, ça nous mettait en difficulté.

Bien sûr, on avait l’objectif de repartir avec une victoire, mais ce deuxième point pris à l’extérieur est important. On va s’appuyer là-dessus pour continuer à travailler et aller chercher des points à Lille lors de notre prochain déplacement.

À la mi-temps, le coach nous a demandé de nous calmer, de hausser notre niveau technique et d’ajuster certains aspects offensifs. Il voulait notamment que nos milieux de terrain jouent plus haut. (...) C’est ce qu’on a réussi à faire en partie, avec notamment Mathis (Amougou) qui s’est bien retourné à plusieurs reprises. Mais ensuite, sur les ballons en profondeur, on a parfois manqué de justesse. Ce sont des aspects sur lesquels on va continuer à travailler."

"Un match compliqué et frustrant"

Hamed Traorè, buteur de la soirée : "Le but ? C’est une situation qu’on a travaillée à l’entraînement : attirer l’adversaire sur un côté pour ensuite changer rapidement de côté. Lassine Sinayoko a fait un excellent mouvement. (...) Il y a eu des moments où on était bien dans le jeu, où on arrivait à construire. Mais je pense qu’il nous a manqué un peu de justesse technique dans les derniers mètres, devant la surface. On jouait aussi contre une équipe qui cherchait à imposer son style de jeu. C’était un match compliqué et frustrant. Mais on repart avec un point, et il faut continuer à avancer.