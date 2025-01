Après une série de quatre défaites consécutives pour clôturer l'année 2024, l'ASSE va devoir se ressaisir dans les prochaines semaines. Le mercato hivernal ainsi que l'arrivée du nouveau coach Eirik Horneland sont des motifs d'espoir côté stéphanois. Hier dans l'After Foot sur RMC, le consultant Walid Acherchour est revenu sur la situation de l'ASSE. Extraits.

"Ce serait une grosse déception de les voir redescendre en Ligue 2"

« J’ai pas été totalement conquis par ce qu’a fait Saint-Étienne. (…) Dans le style de jeu, les joueurs hormis Davitashvili et un peu Amougou au tout début de saison, on a eu peu de frissons avec Saint-Étienne. Et surtout on a eu beaucoup de débâcles à l’extérieur, celle de Nice, celle contre Rennes même si elle est à dix contre onze. »

« Saint-Étienne ne doit pas descendre, ne peut pas descendre. Avec une Ligue 1 à dix-huit, avec beaucoup de clubs qui n’ont pas recruté à cause des problèmes structurels qu’il y a eu avec la Ligue cet été… Saint-Étienne a quand même dépensé de l’argent et va continuer à en dépenser en janvier. Je pense que pour le nouveau projet Gazidis, ce serait une grosse déception de les voir redescendre en Ligue 2. Surtout qu’on sait très bien que c’est dur de monter, on le voit avec le Paris FC actuellement. Ça ferait quand même tâche. »

"On s'attendait à mieux"

« Il y a une décision forte de ramener un entraîneur qui est plutôt inconnu ici (Eirik Horneland), même s’il a fait du bon boulot en Norvège. Ils ont pris des risques, ils ont fait des paris. Ils ont mis 10 millions d’euros sur un joueur comme Stassin, qui n’est pas mauvais, mais qui pour moi ne vaut pas 10 millions d’euros. Il y a un recrutement qui a été fait, que ce soit Abdelhamid, Ekwah, le petit néo-zélandais Old, voilà on s’attendait quand même un peu à mieux de la part de Saint-Étienne. »

« On parlait d’exigence pour Monaco en haut, moi je pense qu’on doit avoir de l’exigence sur Saint-Étienne en bas. Avec la force de Geoffroy-Guichard, un stade incroyable que j’ai eu la chance de faire pour la première fois cette saison, Saint-Etienne ne peut pas descendre. Surtout qu’on a un rythme de points en bas qui est très faible, je pense que le maintien va se jouer entre 30 et 32 points. Saint-Étienne ne peut pas descendre, ce serait une très grosse déception. »