Après une fin d'année catastrophique, marquée par l'éviction d'Olivier Dall'Oglio, les Verts vont devoir commencer 2025 du bon pied. Eirik Horneland a pu découvrir son effectif dimanche et dispose donc de six jours afin de préparer le match contre le Stade de Reims (samedi, 17h). D'ici là, l'ASSE espère bouger sur le marché des transferts.

Comme révélé par nos soins il y a quelques jours, trois à quatre recrues sont attendues cet hiver. Les trois priorités annoncées sont un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier. La suspension de Sissoko pourrait toutefois pousser le board à accélérer afin de recruter un attaquant.

Adilson Malanda pisté par l'ASSE

Les dirigeants s'activent depuis plusieurs semaines pour faire signer un défenseur central droitier. Dylan Batubinsika n'a pas réalisé une bonne demi-saison et Anthony Briançon ne devrait pas être retenu par le club en cas de proposition. Longtemps blessé au genou, il a repris le chemin de l'entraînement et souhaite retrouver une place dans le groupe. Rien ne garantit cependant qu'il aura sa chance dans les prochaines semaines.

L'arrivée d'un défenseur central droitier semble donc nécessaire cet hiver. D'autant plus que la plupart des défenseurs actuellement présents à l'ASSE ne semblent pas correspondre à la philosophie de jeu d'Eirik Horneland. Parmi les pistes, on retrouve par exemple un joueur évoluant en Ligue 2. Mais, comme évoqué la semaine dernière, un profil évoluant hors d'Europe est aussi visé. Selon nos informations, il s'agit d'Adilson Malanda. Défenseur central de Charlotte en MLS, il sort d'une saison pleine et intéresse aussi Leicester City, à en croire une information du Daily Mail relayée par le site Leicester Mercury. Formé à Nîmes et passé par Rodez en Ligue 2, il est considéré comme l'un des meilleurs du championnat américain à son poste. Malanda ressort d'ailleurs bien au niveau des datas, puisqu'il figure dans le top 3 des défenseurs de MLS qui effectuent le plus de dégagements et de longs ballons précis par match. Reste à savoir sur quel dossier l'ASSE va jeter son dévolu dans les prochaines heures ou les prochains jours.

Le dossier Casimir déjà compliqué

Au-delà d'un renfort en défense, l'ASSE devrait donc également se renforcer au milieu. Le nom de Baptiste Santamaria (Stade Rennais) avait notamment été évoqué par le journal l'Equipe. En ce qui concerne le poste de numéro neuf, des discussions avaient été entamées avec certains profils. L'arrivée d'un attaquant était donc bien étudiée, mais sans pour autant être la priorité absolue. Cependant, la suspension d'Ibrahim Sissoko pourrait pousser le club à accélérer sérieusement sur ce dossier.

Enfin, les Verts espèrent l'arrivée d'un ailier cet hiver. Révélé en exclusivité sur Peuple Vert, le nom de Josué Casimir (Le Havre) nous a de nouveau été confirmé. Son club ne serait toutefois pas disposé à le lâcher cet hiver. La piste se complique donc malgré un réel intérêt côté stéphanois et une situation contractuelle assez avantageuse (fin de contrat en juin 2025).