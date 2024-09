Nouvelle recrue de l’ASSE, Pierre Ekwah débarque en provenance de Sunderland. Inconnu pour beaucoup de supporters Stéphanois, le milieu de terrain français est attendu. Pour Poteaux Carrés, Jean-Claude Giuntini, son sélectionneur en équipe de France U16, décrypte le profil du joueur. Extraits.

Arrivé en provenance de Sunderland le dernier jour du mercato, Pierre Ekwah est très attendu par le peuple Vert. Dans un milieu de terrain qui manquait d’un vrai numéro 6, le Français, prêté avec option d’achat, sera attendu. Son ancien sélectionneur en équipe de France U16, Jean-Claude Giuntini, apporte des précisions sur le style du joueur. Des extraits tirés de l’interview de Poteaux Carrés.

« Un joueur appliqué et discipliné »

« J’ai eu Pierre une douzaine de matches la saison 2017-2018. Je crois qu’il était au centre de formation de Nantes à l’époque et qu’il est parti juste après en Angleterre où il aura donc passé 6 ans avant de retrouver la France cet été. Ce sera intéressant de voir ses prestations à l’AS Saint-Etienne. J’ai le souvenir d’un joueur appliqué, à l’écoute, discipliné. Je lui ai confié le brassard de capitaine à plusieurs reprises.

C’est un garçon qui a souhaité partir dès l’âge de 16 ans à l’étranger. Il a joué dans les équipes de jeunes de Chelsea et de West Ham avant de faire son trou en pro avec Sunderland en Championship. C’est toujours une bonne expérience de partir à l’étranger même si on sait que statistiquement, c’est compliqué quand on part là-bas très jeune. Souvent les garçons ont besoin de conserver un peu leur environnement pendant l’adolescence. »

Une polyvalence intéressante pour l’ASSE

« Je pense que c’est un garçon qui peut occuper plusieurs postes. C’est toujours une richesse d’être polyvalent dans la compréhension du jeu et des coéquipiers qui jouent à côté. Pierre est un joueur assez adroit, fluide dans les transmissions, technique. Il doit progresser dans la continuité des efforts. J’ai constaté que Pierre a joué une quarantaine de matches de Championship la saison dernière, quasiment tous en tant que titulaire. C’est un championnat très exigeant et suivi de près. Faire une saison pleine en L2 anglaise, quand on a 21 ou 22 ans comme Pierre, c’est forcément bénéfique. C’est une bonne chose qu’il découvre désormais la Ligue 1.

J’espère qu’il va faire profiter l’ASSE de ce qu’il a acquis Outre-Manche. Il a forcément consolidé son bagage tactique et athlétique là-bas. Je lui souhaite de réussir à Saint-Etienne et j’espère qu’il va aider les Verts à décoller après ce début de saison plutôt délicat pour les Stéphanois. »