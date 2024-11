La saison dernière, l'équipe de foot-fauteuil de l'ASSE, évoluant en division 3, a remporté le titre de champion de France dans cette catégorie. Cette victoire leur a permis de monter en seconde division, un championnat qui va débuter sur les terres stéphanoises.

L'ASSE monte en puissance !

L'AS Saint-Étienne est l'une des meilleures équipes françaises en foot-fauteuil. Depuis plusieurs saisons, les Stéphanois alignent une équipe en première division. Les résultats sont très encourageants, et le club parvient même à faire monter une autre équipe dans les divisions supérieures. C’est le cas de l’équipe qui évolue désormais en division 2 et qui s'apprête à affronter des adversaires de haut niveau. Le coach Pascal Brousmiche félicitait d'ailleurs ses joueurs il y a quelques mois.

"Ce titre et cette nouvelle montée s'inscrivent dans la continuité de notre projet avec ASSE Cœur-Vert et AÉSIO mutuelle, visant à permettre aux personnes en situation de handicap de porter fièrement leurs couleurs et de pratiquer leur sport favori au plus haut niveau possible. Malgré leur handicap, ils restent des athlètes. Quand ils entrent sur le terrain, c’est pour gagner des matchs et remporter des titres. Ils ont travaillé dur toute la saison pour obtenir ce résultat, et aujourd’hui, ils peuvent être fiers du travail accompli".

Cette saison, l’équipe de foot-fauteuil de Saint-Étienne est prête à franchir un nouveau cap.Mais, elle va désormais faire face à des adversaires plus expérimentés que ceux rencontrés la saison passée.

Pour le premier match de la saison, les joueurs de Saint-Étienne évolueront à domicile, dans la salle Gabriel-Rouchon du gymnase de l’Étrat. Leur objectif est de débuter la saison en force face à des équipes venues de toute la France.

Le week-end d'ouverture, comprenant quatre rencontres pour les stéphanois, se déroulera sur deux journées :

Samedi 9 novembre 10h : AS Saint-Étienne vs Vendeuvre 13h30 : AS Saint-Étienne vs Vendeuvre (match retour) 15h30 : AS Saint-Étienne vs Bordeaux

Dimanche 10 novembre 9h30 : AS Saint-Étienne vs Montpellier



Les joueurs de Saint-Étienne vous attendent nombreux pour les encourager tout au long de ces rencontres. Le foot-fauteuil oppose deux équipes de quatre joueurs, dont un gardien de but. Les équipes s'affrontent sur deux périodes de 20 minutes.