À travers une soirée caritative exceptionnelle à La Verrière, ASSE Cœur-Vert et le Collectif des Tables Stéphanoises ont uni gastronomie, football et engagement solidaire pour récolter plus de 50 000€ au profit d’associations locales.

Ce lundi 24 mars 2025 restera une date marquante pour la fondation ASSE Cœur-Vert, qui organisait son tout premier Dîner de Prestige. C’est dans le cadre raffiné de La Verrière, au cœur de Saint-Étienne, que plus de 300 convives ont partagé une soirée inédite.

Aux côtés des joueurs et joueuses de l’ASSE, les invités ont dégusté un menu concocté par les chefs du Collectif des Tables Stéphanoises, servi par les élèves de l’École Hôtelière Renouveau. Une rencontre entre deux mondes, unis par les valeurs de partage et d’excellence, qui s’est concrétisée par une récolte totale de 50 538€, reversés à quatre associations ligériennes : Renaître, Eurecah, les Banques Alimentaires et le restaurant solidaire Chromosome.

Objets de légende et enchères passionnées

Point fort de la soirée : une vente aux enchères caritative où l'attachement au club ont fait grimper les enchères. Irvin Cardona, grand artisan de la montée en Ligue 1, a offert son maillot dédicacé de la saison 2023-2024, adjugé à 1 700€. De leur côté, Gautier Larsonneur et Anthony Briançon ont aussi participé activement : le premier en achetant le maillot de son coéquipier Dylan Batubinsika, le second en remportant celui de Denis Bouanga, ex-Stéphanois désormais au Los Angeles FC.

Autre moment symbolique : la vente d’un morceau authentique des poteaux carrés de la finale européenne de 1976, parti pour 6 000€ chez un collectionneur passionné.

Une mobilisation collective autour de l'ASSE

Au-delà de la soirée elle-même, la mobilisation s’est étendue bien au-delà des murs de La Verrière. Un road trip gastronomique et une expérience immersive autour du match ASSE-Brest ont permis de récolter 5 500€ supplémentaires sur place. L’engagement des restaurateurs partenaires, des sponsors et des sportifs eux-mêmes, a permis de faire de cet événement une réussite.

Grâce aux recettes de la soirée et aux enchères, des projets concrets pourront voir le jour, améliorant le quotidien de ceux qui en ont besoin dans le territoire ligérien.