Kévin Pedro a officiellement signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE mi-juin comme évoqué en exclusivité par nos soins. Une signature jusqu’en 2028 qui vient couronner une saison 2024-2025 pleine de promesses.

L’ASSE continue de miser sur sa jeunesse. Cette fois, c’est Kévin Pedro, défenseur central issu du centre de formation, qui est à l’honneur. À 19 ans, le natif de Paris a paraphé un contrat professionnel courant jusqu’en juin 2028. Une juste récompense pour un joueur qui, bien qu’initialement stagiaire, a su saisir sa chance.

Pedro avait en effet été intégré à la préparation estivale du groupe dirigé par Olivier Dall’Oglio. Ses performances solides en amical avaient alors retenu l’attention du staff. Assez pour décrocher ses premières minutes en professionnel dès la 1re journée de Ligue 1, sur la pelouse de l’AS Monaco. Malgré la défaite (1-0), il avait montré de belles dispositions. Rebelote en Coupe de France, où il fut titularisé face à l’Olympique de Marseille pour une prestation pleine d’engagement et de sérieux. Dans l’ombre des pros, il s’est surtout imposé comme un cadre de la réserve, multipliant les prestations de qualité tout au long de la saison.

Une absence frustrante en ce début de saison

Alors qu’il semblait promis à une nouvelle intégration dans le groupe pro à l’été 2025, rien ne se passe comme prévu. Touché à un genou, Kévin Pedro n’a toujours pas pris part à un seul entraînement collectif depuis la reprise. Une situation frustrante, d’autant que l’ASSE a entamé un profond renouvellement de son secteur défensif.

Avec les jeunes Owusu et Traoré appelés à prendre des responsabilités, Pedro avait clairement une carte à jouer. Mais ce pépin physique le freine. Si son absence reste un coup dur pour lui comme pour le club, le staff stéphanois n’a pas l’intention de l’oublier. À L’Étrat, on continue de croire en lui. Et Pedro, professionnel jusqu’au bout, s’entraîne individuellement pour revenir le plus rapidement possible.

Une place à aller chercher chez les pros de l'ASSE

Le contrat signé jusqu’en 2028 n’est pas seulement symbolique. Il marque la confiance que le club place en son défenseur. Kévin Pedro possède un profil moderne : solide dans les duels, intelligent dans son placement et à l’aise dans la relance. Autant de qualités qui en font un candidat crédible à la rotation défensive du groupe pro dès qu’il sera remis sur pied.

Pour le moment, patience et persévérance sont de mise. L’ASSE garde espoir de le voir retrouver rapidement les terrains. Et s’il parvient à retrouver son niveau, nul doute qu’il pourra prétendre à gratter du temps de jeu cette saison.



Dans une période où l’ASSE regarde vers l’avenir avec ambition, la signature de Kévin Pedro s’inscrit dans une logique claire : s’appuyer sur les forces du centre de formation. Le contrat est signé, les qualités sont là, il ne manque plus que la santé. Bon rétablissement Kévin, et rendez-vous bientôt sur la pelouse de Geoffroy-Guichard !