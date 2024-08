Le mercato de l’ASSE s’accélère à nouveau avec l’arrivée d’Igor Miladinovic. Toutefois, le club ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, le club espère encore 4 recrues minimum (un buteur, un milieu défensif, un gardien et un arrière gauche).

Cardona à l’ASSE, une histoire d’amour…

Arrivée dans les valises d’un Olivier Dall’Oglio qui le connait par cœur, l’attaquant d’Augsburg vient en mission pour six mois. Un seul objectif en tête : remettre l’ASSE dans l’élite du football français. Des intentions confirmées lors de sa signature au club : « Je suis très content de signer ici, le projet de Saint-Étienne est top et l’ASSE est un club mythique. Aujourd’hui, l’équipe et le club ont cette envie de revenir dans l’élite et moi, je suis très déterminé. J’ai envie de marquer des buts et d’aider cette équipe qui n’a pas sa place en Ligue 2. Je vais retrouver des coéquipiers, un staff et notamment un coach qui m’a lancé en Ligue 1, c’est bon pour la confiance mais j’ai encore plus à prouver, à montrer. Je suis déterminé à le faire. »

La mission aura été réussie. L’ancien brestois portera le maillot stéphanois à 22 reprises et inscrira 11 buts dont 2 lors des barrages qui se sont avérés être déterminants. Une parenthèse en vert grandement réussie !

Qui ne durera que six mois !

Malheureusement, l’histoire ne durera pas plus que ce prêt de six mois. Mundo Deportivo affirmait il y a peu que le prêt avec option d’achat d’Irvin Cardona par Augsbourg à l’Espanyol de Barcelone était imminent. C’est désormais officiel. L’ancien numéro 11 de l’ASSE va découvrir un nouveau championnat avec la Liga. Le compte officiel de L’Espagnol a confirmé l’acquisition en prêt de l’ancien stéphanois. C’est donc une nouvelle page de ce mercato qui se tourne ! Merci pour tout Irvin Cardona et comme il est coutume de dire : Vert un jour, Vert toujours !