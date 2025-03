Le jeune milieu de terrain et capitaine de la réserve stéphanoise, Jebryl Sahraoui, a subi une rupture des ligaments croisés lors du match contre Nantes (victoire 3-1) en Challenge des Espoirs. Une blessure qui vient fragiliser son avenir alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain.

Véritable pilier de l'équipe réserve de l'AS Saint-Étienne, Jebryl Sahraoui s'est imposé comme un joueur majeur sous les ordres de Razik Nedder. International algérien U20, il a franchi toutes les étapes au sein du centre de formation stéphanois après son arrivée en 2020. Promis à un bel avenir, il a même effectué ses premières minutes en professionnel cette saison, en Coupe de France contre l'OM.

Alors qu'il était appelé à jouer un rôle important pour la fin de saison, sa blessure vient tout remettre en question. Cette rupture des ligaments croisés le tiendra écarté des terrains pendant plusieurs mois, mettant en suspens son avenir dans le Forez.

Une prolongation toujours possible pour Sahraoui ?

Signé professionnel pour trois ans en 2022, Sahraoui voit son contrat arriver à son terme en juin prochain. Cette blessure arrive donc à un moment charnière de sa carrière. Toutefois, au vu du talent et du potentiel de ce jeune joueur, une prolongation de contrat n'est pas à exclure. Les dirigeants stéphanois pourraient faire le choix de lui accorder leur confiance en lui offrant une nouvelle opportunité de s'imposer après son retour de blessure.

Un parcours exemplaire et une détermination sans faille

Originaire de Marseille, Jebryl Sahraoui a été repéré très jeune par l'ASSE alors qu'il évoluait au Burel FC. Courtisé par plusieurs clubs, notamment l'Olympique de Marseille, il a choisi les Verts après avoir été convaincu par le projet du club et son attachement au centre de formation. Depuis son intégration à l’ASSE en 2020 Jebryl Sahraoui a progressé de façon constante.

Surclassé chez les U17, puis chez les U19, il a su gravir les échelons et devenir un élément incontournable de la réserve. Son talent balle au pied, sa vision du jeu et sa capacité à réguler le jeu en tant que sentinelle en font un profil rare et précieux.

Et maintenant ?

Malgré cette période difficile, Sahraoui pourra compter sur le soutien de son entourage et de l'ASSE pour se remettre sur pied. Si une prolongation se concrétise, il pourrait avoir l'opportunité de revenir encore plus fort et poursuivre son ascension dans le monde professionnel. Son mental, souvent mis en avant par ses anciens coachs, pourrait être son meilleur allié dans cette épreuve.

L'avenir de "Jibou" reste incertain, mais son parcours montre qu'il a les ressources pour surmonter cette difficulté et continuer à rêver d'un avenir en Vert.