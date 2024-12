L'ASSE affrontait l'OM en Coupe de France ce dimanche. Le premier match sans Olivier Dall'Oglio remerciait le week-end dernier. Après la défaite 4-0, plusieurs acteurs se sont exprimés en zone mixte pour revenir sur le match dont le coach intérimaire Laurent Huard. Voici ses déclarations, relayées par France Bleu Saint-Étienne.

« La marche était haute. Avec les faits de jeu elle est devenue encore plus haute. On ne va pas s’étaler sur l’expulsion, mais ce qui m’embête c’est qu’on se fait avoir par de la provocation adverse. Et de leur côté, on commence à connaître ce joueur (Balerdi). On va s’occuper de nos joueurs, mais c’est vrai que ce joueur-là en face, comme par hasard, ça tombe sur lui. On se retrouve à jouer 70 minutes à dix contre Marseille. (…) Le discours à la mi-temps est qu’on allait avoir 2-3 ballons dans la surface et qu’il faudrait être efficaces pour faire l’exploit. On a eu ces ballons, mais il y a une frappe de Cafi’ dans un angle fermé qui est compliquée et c’est surtout la situation de Cheikh Fall qui laisse des regrets. On parle souvent du troisième but dans un match. Ce 2-1 aurait pu donner un autre scénario. »

« Ibrahim (Sissoko) s’est excusé. Il a compris l’ampleur de son geste. Il est tombé dans le piège. Ce qui est fait est fait, on ne va pas s’étaler là-dessus. »

"Benjamin avait une gène au dos" (Huard après ASSE-OM en coupe de France)

« Benjamin Bouchouari a enchaîné et a fait une belle moitié de saison. Il a retrouvé sa place et fait des bons matchs. Aujourd’hui il avait un dos qui le gênait depuis un petit moment, c’est pour ça qu’il a demandé le changement. »

« Tout le monde a conscience de la situation. On sent qu’il y a une volonté, maintenant face à la difficulté il faut continuer à vouloir et ne pas lâcher au moindre faux pas. Pour que dans quelques temps, Saint-Etienne puisse gagner des matchs et prendre des points. »