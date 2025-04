L'ASSE joue gros face au Stade brestois ce dimanche. Les stéphanois auront la pression devant leur public car ils devront impérativement l'emporter pour espérer se maintenir. Ben Old s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Ben Old (Joueur de l'ASSE) : "Ça n'a pas été une période facile pour moi. Surtout que c'est arrivé à un moment où j'étais plutôt content de mes performances. Cette blessure m'a éloigné du groupe. J'étais aussi loin de chez moi, ça n'a pas aidé. J'ai eu la chance de pouvoir retourner en Nouvelle-Zélande pour effectuer une partie de mon travail de réhabilitation. Aujourd'hui, je suis content d'être revenu dans le groupe."

Old promet de revenir vite

Ben Old (Joueur de l'ASSE) : "La peur des contacts ? La confiance est souvent questionnée quand on a ce genre de blessure. C'est normal, mais au fur et à mesure des séances, avec les rencontres et les duels que j'ai pu faire, J'ai construit cette confiance et aujourd'hui je me sens comme un nouveau joueur. J'ai l'impression d'être au niveau où j'étais et je suis totalement confiant sur mon corps quand il s'agit des duels. "

Encore des palier à franchir

Ben Old (Joueur de l'ASSE) : "Je me suis posé la question. Les délais pour mon retour coïncidaient à peu près avec la fin de saison. Je suis vraiment content aujourd'hui d'être de retour dans le groupe. Je pense que j'ai quand même encore quelques paliers à franchir pour aller retrouver le niveau que j'avais montré avant la blessure. Mais je ne suis pas loin d'y arriver."

S'adapter au nouveau style de l'ASSE

Ben Old (Joueur de l'ASSE) : "Oui, ça va prendre un petit peu de temps pour m'adapter à la manière de jouer de l'entraîneur, mais l'approche qu'il a choisie, plus agressive, beaucoup plus positive sur la possession de balle, c'est une manière qui me convient. Je pense que je vais être capable d'atteindre des niveaux que j'avais avant. Ce qu'on a pu montrer jusqu'à présent, c'est qu'on a eu des bonnes périodes de jeu. On n'a pas su les prolonger dans le temps, mais petit à petit, on va y arriver. C'est comme ça qu'on arrivera à prendre un peu la domination face à nos adversaires. Ça demande évidemment pas mal d'adaptation, mais j'ai vraiment confiance en nous. J'ai confiance dans le staff et dans cette manière de jouer pour acquérir les résultats qu'il nous faut."