Le 21 septembre, le championnat de Arkema Première Ligue va faire son retour. En préparation depuis le 17 juillet, les joueuses de l’ASSE sont en train d’accélérer ! Ce samedi elles ont disputé leur premier match amical face au Paris FC, une des grosse écuries de première division !

Première amical pour l’ASSE

Un mois jour pour jour après le début de leur préparation, les Verts affrontent déjà une équipe de niveau Ligue des Champions. Quelques heures avant le match Laurent Mortel s’est confié sur le site du club :

» C’est un premier match où il va y avoir beaucoup de turnover avec certainement deux équipes différentes alignées. Il va nous servir de support pour la suite, notamment en vidéo. Concernant l’adversaire, on va affronter le Paris FC qui a déjà deux matches de préparation à son actif et un objectif de qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Contre cette équipe plus rodée, on va sûrement être en difficulté. L’intérêt sera de voir comment on réagit sur le moment et comment on peut analyser. «

Les Vertes tiennent presque tête aux parisiennes !

Et ce match de préparation a été très intéressant pour les stéphanoises qui ont longtemps tenu tête aux parisiennes. Menées dès la 5e minutes de jeu, les stephanoises ont sû tenir pour rentrer au vestiaire sur ce score.

Laurent Mortel a ensuite complètement modifié son équipe avec six changements. Quelques minutes plus tard l’ASSE égalise par un penalty transformé par Solène Champagnac.

Le Paris FC a repris l’avantage grâce à un penalty à la 87e. Les Vertes s’inclinent sur un faible score de 2-1

Un mercato pas encore terminé ?

Avant la rencontre, Laurent Mortel a aussi abordé la partie mercato.

» Les joueuses qui sont arrivées sont celles que j’ai voulues. Ce sont aussi des joueuses qui ont voulu travailler avec nous parce qu’elles connaissent notre méthode et notre envie de produire du jeu. Sur la composition de cet effectif, je pense sincèrement qu’on a gagné en qualité. Maintenant, ce qui compte, c’est de savoir comment on se situe par rapport aux autres équipes qui se sont, elles aussi, renforcées. En tout cas, je suis très satisfait de ce qu’on fait avec le groupe. Il y a beaucoup d’envie, de sérieux, d’investissement. «

La suite du programme de l’ASSE